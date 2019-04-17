茂矽擴展IGBT業務 有望今年中開始出貨

2019-04-17 18:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鐘惠玲 ╱即時報導



晶圓代工廠茂矽（2342）於今（17）日舉行法說會，法人估計其本季業績可能與首季相當。茂矽董事長唐亦仙指出，去年下半爭取的客戶，相關訂單可能於今年下半放量，希望下半年的表現能比上半年好。

茂矽這兩年陸續迎來好消息，不但已無累虧，相隔十多年後得以再度發放股利，每股擬配發現金股利0.27元，另外也於上周宣布，已清償在債權債務協商展延機制下，對全體金融機構的借款餘額，同時並解除債權債務協商。

茂矽去年合併營收18.52億元，年增13.2％，轉虧為盈，每股純益1.54元，今年首季合併營收則為3.68億元，年減15％。

現階段茂矽的代工業務主要以二極體與金屬氧化物半導體場效電晶體（MOSFET）為主，二極體方面需求相對較為疲弱，MOSFET則相對好。據了解，茂矽報價在首季尚未降低，但因為客戶端有希望降價的聲音，所以法人認為，該公司本季難免將面臨協商談判降價的壓力。

同時，茂矽積極發展絕緣閘雙極電晶體（IGBT）領域，第一階段鎖定家電與工控應用領域，未來長期願景也希望放眼車用產品。法人預期，該公司第一階段相關產品最快將可於今年中開始出貨。

茂矽去年的業績中，MOSFET的占比約達57％，另外，二極體占比約占28％。去年車用產品占其業績比重還不高，不過在今年持續衝刺下，法人估計，相關占比於今年有機會達一成水準。