高通與蘋果代工製造商簽署協議 撤回各方所有訴訟

2019-04-17 17:34 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



美國高通公司今天宣布已與仁寶電腦、富士康國際（FIH ）、鴻海精密、和碩聯合、以及緯創資通等蘋果公司代工製造商簽訂協議，撤回各方之間所有訴訟。

高通表示，該公司和蘋果公司於2019年4月16日宣佈達成協議，撤回兩家公司在全球的訴訟。和解內容包括蘋果公司向高通公司支付一筆費用。雙方還達成了一份於2019年4月1日生效的為期六年的授權協議，包括得以延長二年選擇權，以及一份多年的晶片供應協議。