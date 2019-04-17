IHS Markit：去年平板顯示面板需求四年來首增長兩位數

2019-04-17 17:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



全球商業信息提供商IHS Markit顯示，四年來首次平板顯示面板的需求量同比增長了兩位數，達10.5％，達到了2018年的2.21億平方米。

IHS Markit面板研究主管Ricky Park指出， 「雖然2018年下半年全球經濟的不確定性增長，但年底面板採購旺季好過預期，價格下跌導致電視、智能手機和桌面顯示器的面板需求急劇增加。」

OLED電視面板需求同比增長65.6％，2018年達到300萬平方米。同期液晶電視面板需求增長10.7％至1.54億平方米。 「60英寸和更大尺寸電視面板的日益普及促成了整體電視面板需求的增長，」Park表示。

在美國市場的帶動下，桌面顯示器的面板需求在2018年增長了11.9％。 “隨著遊戲市場的發展，偏好大型顯示器的需求也增加了，與一年前相比，2018年對25英寸和更大尺寸顯示器面板的需求增長了39％。

隨著智能手機市場的飽和，2018年智能手機面板需求從2017年的17億單位下降至16億單位。然而，就面積而言，2018年需求增長了6.1％，因為大量的智能手機採用全屏面板。

IHS Markit預測，2019年平板面積需求將增長5.1％，低於2018年時的需求.IHS Markit的經濟預測最近向下修正，這將部分導致終端市場需求增長放緩。

IHS Markit將於2019年4月18-19日在台北舉行2019台灣顯示產業研討會。 來自全球的IHS Markit顯示領域分析師將解析全球顯示面板市場與技術大趨勢，各區域各主要面板廠商戰略，車用顯示器市場，Flexible 與Foldable 的觸控面板與保護蓋板，Micro LED Display 技術動向與市場可能性預測，面板驅動晶片與COF技術等熱點話題。