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IHS：平板面板近四年首度年增雙位數

2019-04-17 16:57經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

研調單位IHS Markit統計顯示，四年來，平板顯示面板的需求量首度年增長達兩位數，去年需求量2.21億平方米，年增10.5％。IHS Markit面板研究主管Ricky Park表示，雖然去年下半年全球經濟的不確定性增長，但年底面板採購旺季優於預期，價格下跌，也導致電視、智能手機和桌面顯示器的面板需求急劇增加。

IHS指出，OLED電視面板需求年增65.6％，2018年達到300萬平方米；液晶電視面板需求，增長10.7％，至1.54億平方米。Park認為，是60吋以上電視面板的日益普及，促成整體電視面板需求的增長。

在美國市場的帶動下，IHS表示，桌面顯示器的面板需求在2018年增長11.9％。Park表示，隨遊戲市場的發展，偏好大型顯示器的需求也增加，與一年前相比，2018年對25吋及更大尺寸顯示器面板的需求，成長39％。

手機方面，隨著智能手機市場的飽和，2018年智能手機面板需求，從2017年的17億單位下降至16億單位。不過，IHS指出，就面積而言，2018年需求增長6.1％，「因為大量的智能手機採用全屏面板。」

IHS Markit預測，2019年平板面積需求將增長5.1％，將低於去年，IHS Markit的經濟預測最近向下修正，這將部分導致終端市場需求增長放緩。

電視面板手機顯示器
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