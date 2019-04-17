角逐2020總統大選 郭台銘：參加國民黨初選

2019-04-17 16:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



鴻海董事長郭台銘今天在國民黨中常會上接受國民黨主席吳敦義頒贈榮譽狀並在致詞時提到，「我會嘗試參加國民黨內初選。」

郭台銘強調，希望國民黨內初選是公正、公開，這樣他願意在透明公開公正的辦法下來參加初選。

郭台銘也指出，他身為國民黨黨員希望找回更多年輕人,找回國民黨黨魂，找回國民黨黨員榮譽。