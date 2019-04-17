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郭台銘選總統 知情人士：「這二人」是促成他出馬的關鍵

可望投入總統大選 兩岸三地「郭董概念股」集體走強

2019-04-17 13:17聯合報 記者林則宏╱即時報導

鴻海董事長郭台銘是否投入2020總統大選態勢進一步明朗後，兩岸三地的「郭董概念股」17日立刻集體走強，除台股的鴻海股價一度逼近93元，在香港上市、股價疲弱已久的富智康的漲幅超過8%，A股上市的工業富聯早盤上漲約3%，但13時午盤開始後立即直線急拉，漲幅一度超過7%。

郭台銘是否真將投入大選，不僅台灣民眾關心，陸港股市投資人也高度關注後續發展。

鴻海董事長郭台銘17日上午到板橋慈惠宮參拜。記者徐宇威／攝影
鴻海董事長郭台銘17日上午到板橋慈惠宮參拜。記者徐宇威／攝影
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