可望投入總統大選 兩岸三地「郭董概念股」集體走強

2019-04-17 13:17 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



鴻海董事長郭台銘是否投入2020總統大選態勢進一步明朗後，兩岸三地的「郭董概念股」17日立刻集體走強，除台股的鴻海股價一度逼近93元，在香港上市、股價疲弱已久的富智康的漲幅超過8%，A股上市的工業富聯早盤上漲約3%，但13時午盤開始後立即直線急拉，漲幅一度超過7%。