DHL全球貿易晴雨表：貿易成長動能將進一步衰退

2019-04-17 12:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



DHL是物流產業的領導企業之一，DHL最新報告指出，貿易成長動能將進一步衰退，DHL全球貿易晴雨表指數較去年12月下跌4點，來到56點，除德國與英國外，幾乎所有調查國家貿易成長展望疲弱。

全球貿易晴雨表（DHL Global Trade Barometer；GTB）預估，2019年3月到5月貿易成長動能將持續衰退，整體成長指數較去年12月更新時下跌4點。最新公布的指數來到56點，雖仍呈現微幅成長，但已越來越接近區分正負成長的門檻- 指數50.1。

受調查的七個國家2當中，沒有任何一國呈現60點或以上的指數，除德國和英國指數微幅增長外，其餘國家貿易成長預期皆趨緩。空運與海運貿易成長率雙雙縮減，使得全球平均展望更加疲弱。空運貿易全球指數下跌4點來到55點。全球海運貿易成長率下跌5點來到56點。

「全球貿易晴雨表」是由DHL每季發布之針對全球貿易現況與未來發展所研發的一項創新且獨一無二的指標。資料來源包括七國（中國、南韓、德國、印度、日本、英國、美國）的空運與貨櫃海運彙整市場資料。

這七國貿易量占全球貿易的75%。資料採用人工智能及各種統計方法評估，再精簡成單一指數值，代表當前及未來2個月貿易成長的加權平均值。此指數係由DHL與Accenture合作設計，由DHL一年公布4次，包括全球範圍以及接受調查七國的單一國家資料。