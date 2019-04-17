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搶攻短影音 Twitter：攜手台灣業者走向海外市場

2019-04-17 12:56經濟日報 記者馬瑞璿╱即時報導

短影音時代來臨，全球社交軟體業者都在積極搶攻短影音市場；Twitter積極布局相關市場，今天宣布，將攜手台灣業者邁向海外市場。

Twitter是全球著名社交平台之一，並於2013年在美國上市，總部設於美國，根據2018年第四季財報顯示，Twitter總營收達9.09億美元，較前年同期成長24%，各區域市場營收均高於預期，第四季「可變現每日活躍用戶數」（Monetizable DAU）達1.26億戶，年增率成長9%。

Twitter在全球市場的用戶數持續增長，日本已是Twitter第二大用戶市場，2018年日本廣告營收貢獻1.38億美元，年增幅度達30%，根據統計，日本每月活躍用戶數超過4,500萬戶，其中，20%千禧世代在起床5小時內會使用Twitter。

Twitter大中華地區董事總經理藍偉綸指出，根據內部數據觀察，用戶在Twitter平台的使用習慣，最主要用來關注喜愛的品牌廣告行銷、世界新聞大事、和即時資訊互動。

Twitter近年持續關注台灣市場，根據統計發現，台灣用戶最常關注遊戲、體育球星、K-Pop明星話題，尤其在Twitter平台上，針對電競議題的關注人數及內容持續增加，話題討論數量是直播平台Twitch 的11倍。

PC品牌廠積極布局電競市場，Twitter也成了重點合作社群平台，近年，台灣品牌Acer也透過Twitter平台拓展海外市場，Acer在 2018年英雄聯盟世界錦標賽，透過Twitter平台發布一系列對話廣告，打響Predator Gaming筆電知名度，PredatorGaming點讚數提升8.8倍、粉絲數量增長4.9倍。

近期臺灣中小企業、創業團隊，尤其科技、電商、美妝業者積極經營海外市場，Twitter指出，Twitter內部的大數據及人工智慧資料演算技術，可提供品牌客戶在海外受眾的族群肖像，並協助品牌洞察海外市場商機，藍偉綸表示，Twitter今年將積極於台灣尋找廣告合作夥伴，攜手台灣企業一起走出海外市場。

Twitter廣告營收
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