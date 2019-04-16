資誠發布半導體報告 自駕車應用成長最快

2019-04-16 18:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



資誠聯合會計師事務所今（16）日發布《全球半導體市場關鍵機會報告》指出，自動駕駛汽車市場潛力龐大，是半導體應用類別中成長最快的項目，此外報告也指出，AI將是半導體產業下個十年的關鍵成長動能。

台積電3奈米廠預計在2022年領先全球開始量產，半導體產業邁向新紀元。依據資誠報告指出，儘管今年市場相對疲弱，但預期2020年半導體產業將復甦，銷售額至2022年底將成長至5,750億美元。

資誠觀察，全球半導體持續長紅，銷售額以4.6%年複合成長率緩步健康走揚，其中以自駕車市場潛力大，成長最快；記憶體產品占比為最大宗，超過25%以上；市場方面，亞太市場貢獻大，其中電子系統製造，仍以中國大陸為發展重心。

資誠創新整合公司董事盧志浩指出，AI將是半導體產業下個十年的關鍵成長動能，報告指出，AI相關晶片銷售額可望從目前的60億美元，成長至2022年的300億美元，年複合成長率近50%。其中，AI相關晶片多數需求將來自汽車和工業市場。

盧志浩針對半導體產業提出三大建議，首先，廠商必須思考如何善用數位化優勢，尋找對企業最適合方向；其次，除了賣晶片外，企業應運用科技開展新的商業模式；最後，企業必須仔細衡量數位化產品服務提供、數位商業模式、數位價值鏈等三策略，且應有強大數據與分析做為後盾。

盧志浩強調，台灣是全球半導體產業重要參與者，全球半導體產值目前排名第三，隨著AI、物聯網和5G應用時代到來，針對IC晶片加以創新的動能也越來越強。2022年啟動3奈米晶片量產後，建議台灣企業應儘早做好準備，迎接全新挑戰。