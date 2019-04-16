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台北國際電腦展 今年聚焦AI & IoT、5G

2019-04-16 14:37聯合報 記者張語羚╱即時報導

2019年台北國際電腦展（COMPUTEX 2019）將於5月28日至6月1日登場，今天舉辦首場記者會，並公布展期將聚焦「AI & IoT（人工智慧與物聯網）」、「5G（第五代行動通訊）」、「Blockchain（區塊鏈）」、「創新與新創（Innovations & Startups）」及「電競與延展實境（Gaming & XR）」5大主題。

外貿協會秘書長葉明水表示，科技發展與市場應用往往具連動性，一項技術的進步將帶動各種科技的興起，今年COMPUTEX處處可見科技跨界整合，人工智慧與物聯網兩大技術的結合，衍生出千變萬化的智慧應用，已逐漸翻轉各產業；5G商轉後，這波趨勢也必將擴散至更多產業及領域，帶動下一個世代的科技創新。COMPUTEX身為國際資通訊產業的指標展覽，未來將持續緊繫全球科技脈動、邀請世界級菁英夥伴加入，攜手建構全球科技生態系。

COMPUTEX 2019今天公布參展廠商名單，共吸引1,685家國內外廠商、使用5,508個攤位，分別較2018年成長5.1%及9.8%，展期間將由國際科技龍頭AMD、IBM、Intel、Microsoft、NVIDIA及Qualcomm等高階主管輪番上陣，暢談科技創新與前瞻趨勢，剖析最新產業動態與發展策略，透過展覽平台與全球業者進行對話交流，並結合台灣深厚的產業價值鏈整合實力，共創科技生態系無限可能。

邁入第4年的COMPUTEX「InnoVEX - 創新與新創展區」，已成為亞洲最具指標新創平台，今年將自5月29日至31日在世貿一館展出，共吸引來自全球402家新創企業及團隊參與，其中波蘭、香港、匈牙利及巴西更是首度受邀籌組國家（地區）館，與連續4年展出的荷蘭、法國及韓國等在內11個國家館所帶領的國際新創團隊，將透過COMPUTEX所搭建的平台，與台灣優秀新創團隊同台競逐全球創投的目光，共同引爆科技創新動能。

此外，展期間最受矚目之COMPUTEX論壇將以「智慧．無所不在」（Pervasive Intelligence）為藍圖，邀請來自IBM、Intel、Ｍicron、NVIDIA、SAP、Siemens等企業18位國際重量級講師，分別就「窺探未來科技」、「共創智慧未來」及「建構智慧物聯」三大主題，探討前瞻技術、宣布未來產業布局、發表新一代產品及具顛覆性影響的科技趨勢。

2019年台北國際電腦展（COMPUTEX 2019）今天召開首場記者會。記者張...
2019年台北國際電腦展（COMPUTEX 2019）今天召開首場記者會。記者張語羚／攝影
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