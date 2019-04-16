供貨蘋果5G晶片？華為：未具體討論過

2019-04-16 14:23 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



針對外媒有關華為可能成為蘋果5G晶片供應商的報導，華為輪值董事長胡厚崑16日說，華為在這方面和蘋果沒有具體討論過。但他同時強調，蘋果是一家偉大的公司，對產業做出了極大的貢獻，如果沒有蘋果的努力，行動互聯網的時代不會那麼早到來，5G正處於萬劍待發的階段，蘋果不應該缺席。

華為創辦人兼CEO任正非14日接受CNBC專訪時表示，華為會開放向蘋果銷售5G晶片。上海《澎湃新聞》稱，蘋果企今尚未發布能支援5G的設備，以前的iPhone機型都使用高通的晶片，但隨著2018年以來蘋果和高通的一系列官司戰，iPhone最新機型已改用英特爾的晶片。

報導稱，高通擁有支援5G的晶片，英特爾的5G晶片則必須等到2020年才能面世。亦即，如果蘋果要在2019年發布5G手機，華為可能成為替代選項。但蘋果拒絕對CNBC此一報導置評。

華為公司第16屆全球分析師大會16日在深圳舉行。上海《第一財經》指出，胡厚崑在會上對華為與蘋果在晶片領域的合作做出上述表示。

胡厚崑並指出，華為的晶片戰略沒有改變，將持續朝自主可控方向發展，並堅決走開放的道路。「現在的業務結構對我們的能力已經很挑戰，沒有意願把芯片變成一個獨立的業務，沒有這個打算。」