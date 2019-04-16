半導體2020年復甦 專家給台灣業界三項建議

2019-04-16 12:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



全球半導體產業2019年看似相對疲弱，但預期將於明年復甦。 歐新社 分享 facebook 全球半導體產業2019年看似相對疲弱，但預期將於明年復甦，銷售額至2022年底將成長至5,750億美元。 根據資誠聯合會計師事務所調查，AI將是半導體產業下個十年的關鍵成長動能，專家同時也對台灣相關業者提出三項建議。

資誠今（16）日公布《全球半導體市場關鍵機會報告》，全球半導體銷售額將以4.6%的年複合成長率，緩步但健康地走揚，從2018年的4,810億美元成長至2022年底的5,750億美元。

其中，電動汽車和混合動力汽車的滲透率提高，自動駕駛汽車市場潛力巨大，半導體在汽車應用的銷售額年複合成長率估達11.9%，是半導體應用類別中成長最快的產業；2022年全球汽車電子零組件市場規模將達679億美元，其中AI的影響大部分反映在先進駕駛輔助系統的129億美元、車用娛樂系統的85億美元、以及車用電子安全系統的57億美元。

此外，記憶體產品占比最強，至2022年時，半導體七大元件類別以記憶體產品營收為最大宗，占比超過25%；科技仍扮演重要推手，如雲端運算、智慧型手機等終端裝置的虛擬實境應用。

截至2022年為止，亞太市場半導體銷售額的年複合成長率估達4.8%，仍將貢獻半導體產業整體銷售的大宗，電子系統的製造，仍為中國發展重心。

資誠創新整合公司董事盧志浩指出，AI將是半導體產業下個十年的關鍵成長動能，對即時計算、連線和感測的需要，將驅動為AI量身打造的各式半導體元件需求。

根據資誠調查報告預估，AI相關晶片銷售額可望從目前的60億美元，成長至2022年的300億美元，年複合成長率近50%。其中，AI相關晶片多數需求將來自汽車和工業市場。

盧志浩表示，半導體產業是數位化進程早期先驅，如今步伐正被其他產業趕上，尤其是汽車業，他對半導體產業提出三項建議。

首先，半導體廠商必須思索如何最能善用數位化的優勢，且在諸多可能性當中，哪個選項對組織才最有意義。

第二，半導體公司除提供晶片，更須找到將新科技轉換利潤新方式，除銷售晶片外，要運用這些科技開展新商業模式。

第三，晶片製造商思考如何追求最大程度的數位化時，必須仔細權衡三大策略，包括提供數位化產品與服務；創造數位商業模式；打造半導體數位價值鏈，而且這些應有強大數據與分析做後盾。

盧志浩強調，台灣是全球半導體產業的重要參與者，全球半導體產值目前排名第三，隨著AI、物聯網和5G應用時代到來，針對IC晶片加以創新的動能也越來越強。同時，全球高科技巨擘預計於2022年啟動3奈米晶片量產，建議台灣企業儘早做好準備，迎接全新的挑戰。