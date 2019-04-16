momo購物網品牌狂歡節 百大品牌五折起

2019-04-16 11:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



富邦媒（8454）旗下momo購物網深耕品牌合作，自今日起舉辦「品牌狂歡節」，聯合Chanel、SAMSUNG三星、Acer、無印良品、NEW BALANCE、理膚寶水、KOSE高絲、幫寶適、五月花等逾百大品牌商品，祭出「2019最in品牌首發新品」、「網紅必敗品牌夯貨」、「品牌限時剁手搶」等5折起的活動。momo購物網預估，活動期間可望帶動銷售較平日成長3成。

深耕品牌已成為momo近年重點發展策略，繼去年成功導入逾2000個品牌，今年邁入向下扎根及持續開發指名性品牌兩者並行的階段。富邦媒表示，隨著消費升級，品牌涵蓋的附加價值，連結消費者心中價值感，品牌力潛藏的商機不容小覷。

富邦媒表示，在新零售世代下，momo購物網具備流量、行銷、金流、物流、售後服務、大數據與科技支援等優勢，可協助品牌加大對網路銷售的布局。先前與品牌攜手推出的超級品牌日屢屢刷新單日最佳銷售表現，如日前SKECHERS品牌日銷售較平日成長達16倍、理膚寶水達13倍、ASUS筆電也有逾6倍的銷售成長，品牌造節為品牌營造專屬形象的購物場景，加上活動祭出的回饋方案，可為品牌、消費者與平台打造三贏的局面。

momo購物網此次「品牌狂歡節」擴大品牌造節規模，參與的品牌橫跨流行精品、美妝保養、3C家電、生活家用、食品保健等品類，並祭出「2019最in品牌首發新品」如伊萊克斯超級完美管家拋光滾刷版、Nokia X71三鏡頭機等。