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網紅經濟強 Yahoo旗下雙平台搶商機

2019-04-16 08:42經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

受惠網紅經濟，Yahoo奇摩購物中心影音創作與直播周邊3C商品，如筆電、三腳架、補光燈等買氣暢旺，整體業績較去年同期增長四成。鎖定商機，Yahoo購物中心日前宣布，至4月21日推出「春季電腦展指定商品84折」；同時，Yahoo超級商城則鎖定女性網紅需求，到4月23日前主打「姐的時代」3C會員招待，「超贈點」最高20倍送。

「網紅經濟」大行其道，據網紅媒合平台Influencer Marketing Hub 2019預估報告指出，全球網紅行銷規模將上看約新台幣2000億元，並有超過四成台灣上班族，有意成為網紅，推升網紅成新興熱門職業。

Yahoo觀察旗下購物中心，表示因消費者娛樂重心轉移，數位影音內容需求提升，讓影音創作者、網紅、實況主等個人內容創作者市場興起，此波網紅經濟創造出許多3C周邊需求，如創作者需在不同工作環境中，移動使用筆電產出影音內容，講求多工性與輕薄窄邊的「新世代筆電」銷售攀升，較去年同期成長超過兩成，更在整體筆電類別中銷量中占比超過六成。

另，在Yahoo超級商城上，Yahoo指出，以女性網紅／實況主比例高，為讓直播在短時間內抓住網友眼球，女性消費者在選擇直播工具上，多注重功能與搶眼外型兼具，最受歡迎的兩大必備直播神器，包含免手持隨時隨地可與網友對話的手機直播支架／三腳架，以及外型與功能兼具的K歌直播麥克風聲卡套組。

K歌直播麥克風聲卡套組。圖／Yahoo提供
K歌直播麥克風聲卡套組。圖／Yahoo提供
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手機直播支架／三腳架。圖／Yahoo提供
手機直播支架／三腳架。圖／Yahoo提供
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網紅Yahoo筆電
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