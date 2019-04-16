網紅經濟強 Yahoo旗下雙平台搶商機

2019-04-16 08:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



受惠網紅經濟，Yahoo奇摩購物中心影音創作與直播周邊3C商品，如筆電、三腳架、補光燈等買氣暢旺，整體業績較去年同期增長四成。鎖定商機，Yahoo購物中心日前宣布，至4月21日推出「春季電腦展指定商品84折」；同時，Yahoo超級商城則鎖定女性網紅需求，到4月23日前主打「姐的時代」3C會員招待，「超贈點」最高20倍送。

「網紅經濟」大行其道，據網紅媒合平台Influencer Marketing Hub 2019預估報告指出，全球網紅行銷規模將上看約新台幣2000億元，並有超過四成台灣上班族，有意成為網紅，推升網紅成新興熱門職業。

Yahoo觀察旗下購物中心，表示因消費者娛樂重心轉移，數位影音內容需求提升，讓影音創作者、網紅、實況主等個人內容創作者市場興起，此波網紅經濟創造出許多3C周邊需求，如創作者需在不同工作環境中，移動使用筆電產出影音內容，講求多工性與輕薄窄邊的「新世代筆電」銷售攀升，較去年同期成長超過兩成，更在整體筆電類別中銷量中占比超過六成。