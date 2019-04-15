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唯數新手遊齊發 強攻日泰市場

2019-04-15 17:35經濟日報 記者陳昱翔╱即時報導

興櫃遊戲商唯數（6626）今（15）日宣布，公司已先後取得遊戲大廠網易遊戲、完美世界所研發的《神諭文明》、《烈火如歌》海外代理權，兩款大作將於日本、泰國接連推出，藉此插旗海外市場，盼今年營運持續成長。

據悉，《神諭文明》是網易遊戲繼《陰陽師》、《第五人格》後又一大作，《烈火如歌》在2018年9月更曾攻佔台灣地區雙平台App下載榜冠軍；唯數指出，兩款遊戲市場潛力巨大，盼為台灣遊戲商海外運營創下佳績，增添新動能。

根據遊戲產業調查機構Newzoo報告指出，日本、泰國分別為2018年全球遊戲市場第3名及第20名；其中，日本擁有6,760萬玩家，在遊戲上的支出將達192億美元，且日本玩家在遊戲上的消費比其他地區更高，成為兵家必爭之地。

據統計，日本手遊玩家的平均消費大約是北美玩家的1.5倍；Newzoo預估，2019年東南亞遊戲市場規模有望達到46億美元，增幅高達22%，東南亞將成為全球增速最快的遊戲市場。

至於泰國方面，該市場去年在遊戲的支出達到7億美元，在東南亞排名第2，儘管為發展中國家，得益於智慧型手機的迅速普及新興市場經濟快速發展，泰國市場前景一片光明。

唯數在2018年繼日本、泰國子公司締造營運佳績後，第3季也正式成立唯數韓國子公司，在競爭激烈的亞洲市場中成功站穩腳步。今年更計畫接連推出《烈火如歌》、《神諭文明》等強檔鉅作，即是看好日本、泰國的消費潛力，唯數也將持續攻佔海外，積極深化亞洲市場的佈局。

唯數去年在海外遊戲市場帶動下，全年營收達18.6億元，年增79.4%，創歷史新高。此外，唯數日前取得日本迪士尼與日本Colopl協同開發全新《Tsum Tsum》遊戲代理權，目前已展開不刪檔封測，預料近期有望上市，推升營運成長。

唯數泰國東南亞
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