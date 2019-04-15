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5G帶動需求 散熱族群營運熱轉

2019-04-15 17:34經濟日報 記者陳昱翔╱即時報導

隨著南韓、美國部分電信營運商開始商轉5G服務，5G基地台以及終端設備的布局正如火如荼展開，帶動散熱市場需求正快速升溫，包括超眾（6230）、雙鴻、泰碩、健策、奇鋐等國內散熱族群有望受惠最深。

由於5G傳輸速度飛快，容易造成設備過熱，因此高效能散熱模組、鰭片的需求正有增無減；市場預料，隨著5G全面商轉的腳步日益趨近，未來數年內的散熱相關產品出貨量以及價格均有望上揚，有助於供應鏈業績吃補。

據悉，目前超眾超眾、泰碩、健策均有著墨散熱模組或散熱片，鎖定智慧手機、網通設備、資料中心等應用市場，在5G及電競加持下，下半年市場需求帶動，業績有望優於上半年。

受到5G題材激勵，國內散熱族群今（15）日股價齊揚，超眾、雙鴻、泰碩在盤中就直奔漲停鎖住，奇鋐漲幅則高達9.58%，健策漲幅也有6.84%，整體散熱族群漲勢整齊，成為台股盤面焦點。

超眾總經理郭大祺日前指出，5G服務全面商轉後，將快速帶動伺服器、手機及通訊等產業散熱需求激增，5G會為散熱產業帶來新的爆發點，超眾現階段客戶需求遠超過現有產能，今年將持續擴廠，今年手機散熱產品相關營收可望較去年成長20%至30%，營收比重可望提升到7%至8%。

雙鴻則主攻手機散熱模組，目前正積極開發熱板，同時進一步優化熱管的效率及成本，二路並進搶攻智慧手機市場；泰碩的散熱產品則是出貨給韓系客戶及小型基地台業者，今年營運有望逐季墊高。

健策則是主攻散熱片，目前旗下無錫廠、大園廠正積極擴廠，以提升接單能力，對於明年展望持樂觀態度，未來兩年營運將續成長；至於奇鋐部分則是主攻行動裝置散熱市場。

5G智慧手機超眾
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