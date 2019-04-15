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Epson全新雙眼穿透式智慧眼鏡 多元連結特性供嶄新視野

2019-04-15 17:15經濟日報 記者張義宮╱即時報導

全球創新科技領導品牌Epson宣布推出全新一代雙眼穿透式智慧眼鏡Moverio BT-35E，延續前一代產品優異的影像品質特性，同時擁有更多元的連接性，不侷限於Windows系統及Android設備，並可直接透過HDMI和USB-C連接現有硬體設備，使用者可擺脫既定螢幕，專注於前方視野，釋放雙手並實現近乎零延遲的體驗，打造更為直覺與便利的使用情境。

隨著虛擬實境與擴增實境在應用領域日新月異，產業生態發展愈趨成熟，不僅延伸至個人體驗及商業應用等情境，更是改變了消費者與數位資訊的互動模式。雙眼穿透式智慧眼鏡Moverio BT-35E的多元連接介面特性，同時結合了影像與實地景象，可輕易延伸至更為廣泛的應用場域。在工程應用方面，可於遠端團隊支援任務中作為低延遲、高效率的顯示螢幕。

在大眾娛樂領域中，主題樂園、博物館等娛樂場所可用以作為導覽、播放影片的顯示器，為消費者打造獨特的造訪體驗；在操作空拍機方面，可使空拍機保持在使用者的視線範圍內，同時提供第一人稱角度的俯瞰視野，並能隨時監看空拍機的飛行狀態；在教育領域，可作為學生更為豐富且生動的教材顯示器，提升學生興趣並增加學習效率。

採用Epson獨有的微型Si-OLED 數位顯示技術，Moverio BT-35E擁有 HD高解析影像畫質（1280x720）及寬廣的色域範圍，對比度達100,000：1，讓虛擬影像完美擴增融合於實境當中，呈現清晰的影像品質；內建500萬畫素前置相機、九軸動態感應器並支援3D影像 （side by side） ；精巧且符合人體工學的機身設計，矽質鏡框搭配可調節鏡臂，大幅提升配戴舒適性，並可適用於各種頭型及尺寸，搭配獨特的鼻墊並可直接配戴於一般眼鏡外，即使多人反覆配戴，在長時間使用下亦能自在舒適。

台灣愛普生視覺科技營業部資深協理黃少白表示，Epson不斷從客戶的反饋中持續精進智慧眼鏡產品，同時，身為少數可提供智慧眼鏡獨立軟體開發套件的品牌之一，更致力於提供完善的AR擴增實境解決方案開發環境，讓有志開發AR應用的夥伴可善用Moverio優異的硬體與平台，創造出更多擴增實境體驗。期待透過與獨立軟體廠商的密切合作，共同為產業改善既有程序，打造出最佳的使用方案，實現科技生活的無限想像。

Epson釋出全新AR SDK軟體套件，強化物體辨識功能，可優化AR使用體驗，讓...
Epson釋出全新AR SDK軟體套件，強化物體辨識功能，可優化AR使用體驗，讓更多有志投入AR領域的ISV一起共創未來新視界。 圖／Epson提供
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Moverio BT-35E擁有優異的影像品質及精巧舒適的人體工學設計，支援多元...
Moverio BT-35E擁有優異的影像品質及精巧舒適的人體工學設計，支援多元影像輸入來源全面拓展應用範圍，使用更靈活、便利性再升級。 圖／Epson提供
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