宏達電VR一體機在台上市 祭限時贈送遊戲序號搶客

2019-04-15 17:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



宏達電(2498)今(15)日宣布VIVE Focus Plus高階VR一體機正式在台灣市場推出，建議售價25,900元，消費者可在全台HTC專賣店及HTC網路商店購買；5月15日前購買就送HTC VIVE STUDIO最新音樂關卡挑戰遊戲《Rhythm Boxing 韻律拳擊》遊戲序號。

宏達電指出，VIVE Focus Plus高階VR一體機，今年在全球行動通訊大會（Mobile World Congress， MWC）開展前發表，代表新型態的一體式VR設備，升級現有的六自由度（6DoF）Focus頭戴式顯示器，更佳的視覺效果和極致舒適的人體工學設計，及採用雙6DoF控制器，不僅提供更大的使用彈性，同時保證完整的互動性、移動性及擬真度。

VIVE Focus Plus提供兩個超音波6DoF控制器手把，板機更搭載力道感測功能，能讓使用者可以盡享為VR一體機設計的原創內容，體驗與PC設備相同的自由度與虛擬環境中流暢真實的互動，同時，VIVE Focus Plus配備全新菲涅爾透鏡，大幅度地減少環效應帶來的影響。