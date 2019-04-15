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張善政出新書 尹衍樑低調到場祝賀

2019-04-15 14:11經濟日報 記者林安妮╱即時報導

前行政院長張善政今（15）日舉辦《做事的人：張善政的斜槓探索人生》新書發表會，向來低調的潤泰集團總裁尹衍樑也現身支持。張善政稍後「解密」這位「事業貴人」，原來是他當年在宏碁銜命在龍潭蓋「雲端資訊中心」的「總工程師」。

尹衍樑與張家人的緣分還不僅於此，稍後上台的張善政夫人張琦雅也提到，尹衍樑是她的博士論文指導教授，如果沒有恩師當年的鼓勵與堅持，她也無法快速地完成博士論文。

至於張善政跟尹衍樑的交情是怎麼來的，張善政說，90年代他在宏碁上班，那時宏碁創辦人施振榮很有遠見，打算投資20億元在龍潭蓋國際級的「雲端資料中心」，那時負責蓋的人，就是尹衍樑。

張善政說，尹衍樑當時是總裁，但是在這個案子裡，他自任總工程師，經常到工地巡視，完工後還熱心介紹客戶給他，是他生命中的事業貴人。

張善政在書裡透露了這一段他眼中的尹衍樑。他說，當時尹衍樑是乙方，他則代表宏碁擔任甲方，但是說實話，尹衍樑到工地監工的次數，可能比他多。

尹衍樑管理工程有自己的獨特心法，他要求工地不可以有爛泥、不可以吃檳榔、不可以抽菸，抓到就罰錢。有一回下雨，工地難免泥濘，工地主任的鞋子不小心沾到一點泥巴，尹衍樑二話不說，親自彎腰拿手巾幫他擦鞋。

張善政心想，這樣一來，工地還敢隨便有泥巴嗎？這位工地主任肩負的管理壓力有多大？整個工地的紀律及標準程序執行率，可想而知。

潤泰集團總裁尹衍樑（圖中）15日出席張善政新書發表會，他除了是張善政的事業貴人，...
潤泰集團總裁尹衍樑（圖中）15日出席張善政新書發表會，他除了是張善政的事業貴人，也是張善政夫人張琦雅（右二）的恩師。記者林安妮／攝影
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尹衍樑張善政宏碁
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