批美軍售舊武器 郭台銘：哪國國防靠美國安全脫身？

2019-04-15 12:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



鴻海董事長郭台銘今天出席台灣關係法40年座談會期間接受媒體短暫時提到，「美國人就是拿舊的武器騙我們」，並反問「這麼多年來有哪個國家是國防靠美國，最後得以安全脫身？」同時重申他週末發文提及的「國防靠和平」。