出席座談會 郭台銘：台灣要在貿易戰中找到方向

2019-04-15 12:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



鴻海董事長郭台銘今日出出席ICRT、美國在台協會（AIT）與台灣大學舉辦的「台美根基與未來展望」座談會提到，台灣應該在貿易戰中找到方向。

郭台銘也表示，「美國人就是拿舊的武器騙我們」。郭台銘說，台灣不應該跟美國買武器，應該把錢拿去美國投資，換成高科技回來，因為「國防靠美國是靠不住的」。