鴻海威州廠 郭台銘重申明年第四季量產

2019-04-15 11:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



鴻海集團投資美國威斯康辛面板廠，針對建廠進度，董事長郭台銘重申，該廠明年5月份試產，然後於第四季量產，現階段除了蓋廠以外，也把美國當地青年送來台灣受訓，是幫忙中西部地區重新建立高科技製造產業，並提供工作機會。

對於威州廠建廠進度，郭台銘指出，威州面板廠明年5月份試產，然後第四季量產，精密度比全球任何一個面板廠來得精密，使用夏普最新的技術，群創的面板製造經驗。威州建廠會持續下去，但現階段也要訓練當地員工，他指出，有把美國青年送到台灣及日本訓練。

郭台銘今日出席美國在台協會（AIT）和美國商會合作舉辦「台美關係法40周年座談會」，面對鴻海集團投資美國，郭台銘指出，這包含兩個意義，第一是幫助中西部年輕人，提供高科技工作機會。其次則是在當地建立製造業，未來中美兩國都有各自的工廠及競爭力。

郭台銘表示，在中美貿易過程中，有發現到過去產業結構的調整。先前美國把勞工密集度高的、單純的、高工時的工作，都放棄不做，移來亞洲，先是日本接著台灣、韓國、新加玻、香港，那時中國還沒開放。

他指出，因台灣、韓國、日本等國家人口有限，但是中國一開放以後，因為有幾億的人口，所以成長特別快。其實大陸改革開放40週年，只有一句話，叫「農民進城」。而全球消費型、商用型的供應商都在大陸設廠，讓當地提供的工作機會超過美國，這是全球格局的改變。

郭台銘表示，像鴻海之前有些業務，是美國不要做的，美國後來走網路等領域。但現在高科技製造搬回美國中西部地方，那邊是沒有高科技生產，當地年輕人跟台灣一樣需要工作，導致他們都跑到沿海地區找，可那邊物價水平很高，拿到的實際薪水扣除生活費沒剩多少。

他說，在威州生活物價就不用這麼貴，住的成本就很便宜，所以川普他們很多工作，重點就是推動美國中西部產業結構調整，尤其是高科技電子業，包含半導體、面板給軍事國防用。

他透露，很多航空公司面板都用夏普的產品，互聯網汽車也用夏普的產品，鴻海把製造技術給夏普研發結合，台灣的群創提供訓練，把美國人找來訓練一年時間，再送回當地邊蓋廠邊製造。

郭台銘表示，今晚有安排3~5位來台受訓的美國年輕人跟議長報告，談來台灣受訓學到多少，會把這些工作搬回去，所以之前搬回來，現在移回去，這是第一個意義。