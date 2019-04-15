Gartner：Q1全球PC出貨量下滑4.6% Win10換機潮達高峰

2019-04-15 11:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 馬瑞璿 ╱即時報導



國際研究暨顧問機構Gartner今天公布，20019年第1季全球個人電腦（PC）出貨量總計5,850萬台，較去年同期下滑4.6%。

Gartner資深首席分析師北川美佳子（Mikako Kitagawa）指出，2018年中PC出貨開始回升，但中央處理器（CPU）的預期缺貨心態導致整體市場PC出貨復甦中斷，廠商因而將資源分配給利潤較高的商用及Chromebook部門；消費市場表現則依舊疲軟，多元產品選擇也是阻礙需求成長的可能性之一，另一方面，儘管入門款CPU缺貨，Chromebook出貨量與去年同期相比仍呈現兩位數增長，若納入Chromebook出貨量，2019年第1季的全球PC市場跌幅為3.5%。

北川美佳子指出，CPU供應吃緊影響了廠商之間的競局，大廠在分配晶片資源上具有相對優勢，也開始向超微（AMD）訂購替代英特爾（Intel）的CPU，在CPU供貨短缺的情況下，全球前三大PC廠商已經將重點轉向高階產品，並從較難取得CPU供貨的小廠中搶得市占。這些開始朝向高階產品發展的主要PC廠商，配合價格趨勢有利的零組件，可望持續提升利潤。

聯想、惠普（HP）和戴爾（Dell）前三大廠商占2019年第一季全球PC出貨量61.5%，相較於去年第1季的56.9%微幅成長；2019年第1季聯想蟬聯PC出貨冠軍寶座，年成長率也拔得頭籌，主要歸功於2018年第2季併購案後聯想納入富士通的出貨量，聯想出貨量在富士通市占較高的地區如歐洲、非洲及中東地區（EMEA）和日本等地區都有所增加。

從商用機種來看，2019年第1季，各主要地區的商用PC需求都持續增長；Windows 10的PC換機潮，一直是過去三年來商用PC成長的動力，但Gartner預測，2019將是這股換機潮動能的最後一年，北川美佳子認為，雖然2019年第1季PC出貨結果顯示商用PC部門需求仍然強勁，但行動PC表現疲軟，意味Windows 10換機潮可能差不多達到高峰期。

從全球各地區來觀察，亞太、美國、歐非中東PC出貨均下滑，日本為出貨量唯一成長地區；受到中國大陸PC需求疲軟的影響，亞太地區本季PC出貨總計2,010萬台，較去年同期下滑5.1%，不過，受輕薄型頂級Ultramobiles裝置需求帶動，亞太地區消費性市場仍有成長，華為和小米等廠商正透過侵略性的定價策略，將輕薄型行動PC推向消費市場。