Gartner：Q1全球PC出貨量下滑4.6%

2019-04-15 11:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ╱即時報導



國際研究暨顧問機構Gartner初步調查結果顯示，2019年第1季全球個人電腦（PC）出貨量總計5,850萬台，較去年同期下滑4.6%。Gartner資深首席分析師北川美佳子表示，儘管入門款CPU缺貨，Chromebook出貨量與去年同期相比仍呈現兩位數增長，若納入Chromebook出貨量，2019年第1季的全球PC市場跌幅為3.5%。

北川美佳子表示，2018年中PC出貨開始回升，但中央處理器（CPU）的預期缺貨心態導致整體市場PC出貨復甦中斷，廠商因而將資源分配給利潤較高的商用及Chromebook部門；消費市場表現則依舊疲軟，多元的產品選擇也是阻礙需求成長的可能性之一。

北川美佳子指出，CPU供應吃緊影響了廠商之間的競局，畢竟大廠在分配晶片資源上具有相對優勢，也開始向超微（AMD）訂購替代英特爾（Intel）的CPU。在CPU供貨短缺的情況下，全球前三大PC廠商已經將重點轉向高階產品，出貨量仍然能夠提升，並從較難取得CPU供貨的小廠中搶得市占。這些開始朝向高階產品發展的主要PC廠商，配合價格趨勢有利的零組件，可望持續提升利潤。

聯想、惠普（HP）和戴爾（Dell）前三大廠商占2019年第1季全球PC出貨量61.5%，相較於去年第1季的56.9%微幅成長。隨著規模逐漸成為影響產業動態的重要因素之一，前三大廠商持續在PC市場中取得市占，英特爾的CPU供貨吃緊更加速了此趨勢。

2019年第1季聯想蟬聯PC出貨冠軍寶座，年成長率也拔得頭籌，主要歸功於2018年第2季併購案後聯想納入富士通的出貨量。聯想出貨量在富士通市占較高的地區如歐洲、非洲及中東地區（歐非中東；EMEA）和日本等地區都有所增加。

惠普2019年第1季全球PC出貨量較去年同期增加0.8%；桌上型PC出貨量增加，但行動PC表現持平。惠普於歐非中東出貨量微幅增加，但在其他地區均下滑。

戴爾在2019年第1季則創下連續五季PC出貨量成長的佳績，PC出貨量增加的地區包括歐非中東、拉丁美洲和日本，但在北美和亞太地區成長下滑。戴爾桌上型PC出貨量於全球所有地區表現依舊強勁，充分顯示其於商用部門的實力。