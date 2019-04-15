中華電小金雞勤崴 5月6日掛牌上櫃

2019-04-15 10:08 中央社 台北15日電



中華電信孵育小金雞，專注電子地圖、導航軟體的勤崴訂於5月6日掛牌上櫃。聯合報系資料照／記者林俊良攝影 分享 facebook 中華電信孵育小金雞，專注電子地圖、導航軟體的勤崴訂於5月6日掛牌上櫃，公開承銷股數採80%競價拍賣、競拍底價為106.15元，另20%採申購配售、承銷價暫定為138元。

勤崴在國內電子地圖市占率高達7成，圖資也授權給Google等業者，未來放眼智慧城市與自駕車商機。

勤崴國際訂於5月6日掛牌上櫃，將採取競價拍賣。此次新股現金增資上櫃將採溢價方式辦理，公開承銷股數採80%競價拍賣、競拍底價為106.15元，另20%採申購配售、公開申購承銷價以最低承銷價格1.3倍為上限，因此承銷價暫定為138元。

勤崴說明，競價拍賣從4月15日起至4月17日止，底價以4月9日前興櫃有成交的30個營業日其成交均價簡單算術平均數的7成為上限，而勤崴國際將競拍底價敲定為每股106.15元，並依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購。

此外，勤崴國際將於4月23日開始公開申購，如得標總數量達該次競價拍賣數量，公開申購價以各得標單單價及其數量加權平均所得價格為之，並以最低承銷價格1.3倍為上限，故暫定為每股138元。

展望未來，勤崴國際表示，旗下車聯網服務將開啟智慧汽車的新時代，未來從交通導航、汽車服務、生活旅遊到影音娛樂的應用程式都能在車上提供，延伸多元車主服務與建構車聯網加值應用服務產業鏈，引領國內產業升級。