四大代工廠 第2季營運升溫

2019-04-14 22:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



四大代工廠以仁寶2019年第2季出貨量展望較佳，不論是個人電腦（PC）或非PC，均季增兩位數字，其他包括廣達、英業達與緯創等，第2季也將小幅成長，預期第1季將是四大代工廠營運谷底，第2季開始回溫。

仁寶預估2019第2季PC與非PC出貨量，相較首季皆會雙位數成長。其中PC方面，主要是商用機種表現不錯，至於非PC方面，則受到蘋果的平板電腦開始大量出貨，推升非PC產品出貨量開始上揚。

另外，仁寶在智慧醫療版圖持續攻城略地，看中智慧醫療的商機，以及自身在資訊科技（IT）技術方面之優勢為基礎，結合台灣優異之醫療環境與人才，仁寶本周將宣布，與臺北科大團隊合作切入智慧診斷領域，開發目前極具市場競爭力的精神疾病腦波輔助診斷醫材。

英業達則預估，目前仍受到英特爾中央處理器（CPU）缺貨影響，壓抑出貨量，預期2019第2季筆電出貨量將季增個位數。至於伺服器、手持智慧裝置等其他產品，也是個位數成長。整體來看，第2季營收將有個位數季成長。

廣達2019首季筆電出貨年減兩位數，符合預期，但伺服器出貨強勁，使首季營收幾乎維持與去年持平。展望2019第2季，法人預估，廣達第2季業績將比第1季好，下半年表現會比上半年好。

同時，2019下半年將進入消費性電子產品出貨旺季，法人預估，在Apple Watch等新款消費性產品出貨帶動下，可望推升廣達下半年營收明顯成長。

緯創預估，2019第2季筆電出貨可望季增兩位數，至於伺服器、顯示器（包括液晶電視與監視器）、桌機等其他產品線，則持平或小幅增長；但因3月是季底出貨高峰，預期4月營收將會比3月下滑，但第2季營收是呈現逐月成長態勢。

另外，根據印度媒體報導，緯創在印度新廠的產能將在2019第2季陸續開出，預期可望增添該公司第2季營收的成長力道。