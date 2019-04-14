P30熱賣 華為供應鏈第2季業績看俏

2019-04-14 22:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



華為P30系列智慧手機上周在兩岸舉行新產品發表會，大陸媒體報導，大陸P30系列單日出貨超過10萬台，預估華為共規劃了2,200萬台訂單，後續可能會增加，主力代工廠鴻海受惠最大，並已啟動緊急招工計畫。

華為P30的供應鏈，除了組裝廠鴻海之外，晶圓代工的台積電，還包括大立光、京元電、億光、欣興、華通、大毅、穩懋、華新科、易華電、聯詠、晶技及矽品等。

大陸媒體報導，華為P30系列在2019年4月11日於兩岸同步舉行新產品發表會，並開啟同步銷售。由銷售量來看，這款以拍照見長的手機受到了消費者的歡迎，從出貨比例來看，價格更高的P30 Pro比P30更受歡迎，兩者比例達到了3：1，尤其是8+128GB的華為P30 Pro最受歡迎。產業鏈透露，目前大陸P30系列單日出貨已超過10萬台。

陸媒指出，華為已經跟負責代工蘋果iPhone的鄭州富士康進行合作，現在正大批量生產P30系列手機，首批備貨量達500萬台，後續還配備了1,600萬台訂單，據悉，P30系列華為總共規劃了2,200萬台的訂單，後期有可能還要增加。

鴻海集團旗下鄭州富士康，向來以蘋果生產基地著稱，但是2019年iPhone訂單量銳減，現在又正值淡季空窗期，因此華為P30系列的大單，可望為鴻海挹注成長動能，同時市場傳出，鄭州廠為了因應急單，持續招募華為手機生產線員工，預計將達5萬人。

大立光董事長林恩舟之前也表示，總體經濟與中美貿易戰仍有不確定性，使得訂單每周都在調整，不過，最近Android陣營的手機需求不錯，除了華為之外，2019年三星也不錯，他為華為旗艦機發表會站台，就是希望能多賣一點，並因此增加大立光的訂單。

華為消費者業務執行長（CEO）余承東表示，華為在2018年超越蘋果，成為全球第二代手機品牌之後，該公司手機2019年的目標是完成2.5至2.6億台出貨量，挑戰成為全球第一大智慧手機品牌，超越三星。

華為P30全系列配備了採用7奈米工藝的麒麟980處理器，搭載EMUI9.0，支援3200萬圖元AI自拍和光學防抖，P30 Pro後置四攝，增加了TOF潛望式鏡頭，集成在手機內部，拍照成為其最大亮點。