錦江集團出手 誠美材恐失昆山廠控制權

2019-04-14 17:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳昱翔 ╱即時報導



偏光板大廠誠美材（4960）今（14）日代子公司昆山奇美材公告，合資夥伴錦江集團將根據先前董事會決議，對昆山奇美行使經營管理權；換言之，誠美材將失去昆山奇美控制權，未來中國大陸市場的布局恐將充滿變數。

根據誠美材公告指出，已接獲合資股東亭林智能製造產業投資合夥企業和浙江任遠進出口有限公司來函通知，並稱因母公司誠美材發生經營權糾紛，實質上影響昆山奇美營運活動，因此將其根據今年第一次董事會決議，如糾紛未得有效解決，由杭州錦江集團行使對昆山奇美經營管理權。

針對昆山奇美控制權方面，誠美材回應，目前此一公告並未對昆山奇美以及誠美材有任何財務影響，此外，根據昆山奇美公司章程規定，最高經營管理決策單位為董事會，若要修改章程，必須由董事會董事全數同意才得以修改，因此在組織未異動的前題下，該公司經營運作無任何影響。

據悉，昆山奇美為誠美材以及錦江集團合資的公司，誠美材持股49.5%、錦江集團持股50.5%，過去雙方共治昆山奇美，甚至錦江集團禮讓給誠美材負責公司治理以及營運，如今因群創擬入主誠美材，讓此一共治現況出現改變。

由於誠美材擬於26日召開股東臨時會，解決經營權之爭，而誠美材提名七席董事人選，群創則提名四席，但董事席次總計是七席，換言之，以何昭陽為首的誠美材公司派並未與大股東群創協調好，才會出現超額競選董事的情況，讓錦江集團因此欲拿回昆山奇美控制權。

昆山奇美是誠美材最重要的資產，該公司在日東化工技術授權下，建置全球第一條2.5米超幅寬生產線，成為誠美材在中國大陸衝刺市佔率的重要子公司，加上目前大陸新增的8.5代面板及10.5代面板廠均相當重視這條2.5米超幅寬生產線，因此昆山奇美的經營控制權變化格外引人注目。

此外，昆山奇美約占誠美材每月營收比重四至五成，比重相當高，因此一旦失去控制權，未來誠美材每月營收將無法認列昆山奇美的貢獻，但季報、年報上的獲利認列則不受到任何影響。