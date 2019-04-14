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商標權三大類 獨特才有辨識度

2019-04-14 00:05聯合報 記者張語羚／台北報導

創業除募集資金，申請商標時，品牌辨識度、獨特性也相當重要。（路透）
創業除募集資金，申請商標時，品牌辨識度、獨特性也相當重要。（路透）
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創業除了募集資金，品牌辨識度、獨特性也相當重要，因此創業者一定要優先申請商標權，日後才可主張商標權。經濟部智慧財產局商標權組長劉蓁蓁提醒，商標權與著作權不同，商標需經過申請、註冊才可以主張商標權，但著作權則不需要。

劉蓁蓁指出，目前台灣申請商標權主要包含三大類，第一，自創的品牌名城，例如ＳＯＮＹ、Google等大家原本都不知道的字詞，但品牌創立後賦予其意涵；其次，大家都知道且有在使用的字詞，Apple就是最好的例子，Apple創立前社會就有在使用，但品牌賦予該字詞另外一個意義，現在大家都知道就是智慧型手機、筆記型電腦等代名詞。

第三種則是具有暗喻性質的字詞，快譯通、一匙靈等就是最好的例子，劉蓁蓁說，透過字詞直接暗喻與商品的關聯性，聽到該組字詞就知道品牌的最主要產品為何；不過她也提醒，要申請商標權還是自創文字當作品牌最好，獨特性、辨識度都比較高。

劉蓁蓁還說，Apple這類型社會通用的字詞，除了智慧手機、筆記型電腦等類別外，若是服裝、襪子等其他不相干的產品也可註冊相同的品牌名稱，但不能使用同樣的品牌Logo，不過現在各品牌跨領域越跨越大，因此還是註冊具有創意性的商標為佳。

創業商標智慧型手機Apple

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