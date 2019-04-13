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1,400箱台灣水果 鴻海鄭州廠員工1.5小時搶購一空

2019-04-13 14:51經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

鴻海集團旗下Foxconn鄭州科技園官方頻道發布訊息提到，鴻海集團和高雄簽署合作備忘錄後集團每周集團都會把來自高雄以及其他地方的精品水果、農林漁牧產品運到各個廠區，其中4月10日下午短短的一個半小時，1,400餘箱水果就被搶購一空。

依據Foxconn鄭州科技園官方頻道提到，CAA事業群副總鄧玉麒、副總張占武及園區工會主席霍好勇等主管化身賣貨郎，一手握著碧綠的芭樂，一手拿著色澤金黃的鳳梨，向聞訊趕來的近千名員工展示來自寶島的水果，並率先帶頭試吃。

鴻海

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