稱霸亞洲！ 工研院3度獲頒全球百大創新機構獎

2019-04-12 16:53 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



美國科睿唯安（Clarivate Analytic）今於「德溫特全球百大創新機構」頒獎典禮中，表揚工研院優異的科技創新與專利表現，工研院在專利數量、專利獲准率、專利組合的全球化程度、專利影響力四大評選標準上表現亮眼，全球只有3家研究機構入榜，換言之，工研院與德國夫朗和斐協會（Fraunhofer）以及法國原子能署（Commissariat à lEnergie Atomique）齊名，且還是第三度獲獎，拿下全亞洲獲獎最多之研究機構殊榮！

科睿唯安大中華區德溫特與標準事業群總經理暨台灣區總經理范永銀表示：工研院在四個評比中，成績有目共睹，尤其在專利影響力指標，就是被第三方引用的程度，更具代表性，是排名百大機構中的第一順位，是TOP中的TOP，代表工研院對全球產業創新的影響力是非常深遠的。今年很高興工研院再度獲選，除了展現工研院的技術能見度與對產業創新的影響力，也顯示優異的創新質量與高度的技術全球布局，期待未來能有更多的台灣機構在全球舞台上持續展現創新的能量與影響力。

工研院院長劉文雄表示，這次能榮獲百大創新機構獎，是對於工研院追求卓越創新研發及產出高質專利與運用的肯定，工研院在追求創新的過程中，相當重視是否符合「創新生命週期」的要素，亦即是否同時涵蓋了從研發、保護、與商業化的完整歷程，因為一件有趣的創新構想，倘若背後缺乏專利保護或是未能商業化，充其量也只是曇花一現的構想。

劉文雄強調，工研院的強項不只是研發，更重視研發品質及專利影響力，一直以來，工研院持續以高質專利協助產業鞏固國際市場的競爭利器，透過活化運用，不但可與商業策略相結合，更能提升產品競爭力、反制國際訴訟干擾、打進全球市場，進而協助台灣產業突破國際大廠專利技術壁壘重圍，延續台灣品牌價值，未來，工研院將持續保持研發創新活力，以更精進的智慧財產創造聯結科技產業成長，協助更多廠商在全球技術競爭中，穩健茁壯、開創台灣利基新藍海！

談到專利對於企業的重要性，劉文雄指出，台灣的產業必須要轉型，其中最重要的關鍵是創新，創新可以讓結構轉型，而非曇花一現；我們看短期的市場是選美，長期的市場是舉重，而從選美到舉重的過程，則仰賴專利與智慧財產權的多元應用，因為專利與智慧財產不只是保護創新的工具，更是可以協助產業進攻的武器。

工研院技術移轉與法律中心主任王鵬瑜表示，工研院秉持「挖掘創意，精準布局高值專利」的策略，聚焦未來市場需求，於全球重要國家積極布局專利；連續六年榮獲亞洲智財菁英榜（Asia IP Elite），透過所產出豐厚的大量優質專利，協助國內企業提升競爭力、創造價值。至2018年底工研院累積有效獲證專利17,303件，其中發明專利比例達98%。專利技術涵蓋廣泛，包括光電、資通訊、機械、材化、生醫、綠能等六大研發領域，針對AI技術與無人機等尖端科技趨勢，更已深化布局，有助廠商進軍藍海市場，搶佔先機！