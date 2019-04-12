鴻海獲全球百大創新機構獎 強化8K+5G、工業互聯網智財

2019-04-12 16:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



鴻海科技集團今（12）日獲頒「全球百大創新機構獎」，也是台灣唯一連續兩年獲得此殊榮的私人企業。展現出集團在工業互聯網、8K + 5G、大數據、AI等全球智慧財產戰略、布局及營運的實力。在國際專利技術競爭的時代，鴻海也將以自身智財實力迎接未來的挑戰。

科睿唯安大中華區德溫特與標準事業群總經理暨台灣區總經理范永銀表示，鴻海再度獲選，顯示鴻海優異的創新質量與高度的技術全球布局，期待未來能有更多的台灣機構在全球舞台上持續展現創新的能量與影響力。

過去幾年鴻海整合包括夏普在內的創新能量及研發資源，積極投資下一代先進技術，並委由賽恩倍吉在全球各國專業人士協助布局。本次「全球百大創新機構獎」，由賽恩倍吉日本株式會社知識產權顧問中心所長暨法務部長李香蘭代表領獎，李香蘭指出，隨著產業環境快速變遷，企業與智慧財產營運亦趨緊密，企業是否能持續成長、維持營運自由，有賴於企業對於智慧財產的跨國專業、系統化管理，並有效推進新的智慧財產戰略。

鴻海科技集團與賽恩倍吉合作，以大數據支持專利生命周期管理解決方案，從發明、佈局、申請維持、專利組合至專利的產品化與貨幣化，有效控管智慧財產生與死，並提取出真正的專利價值。同時，將大數據轉換有用的小數據，開發技術資產營運系統，並藉由創新方法與資產系統兩者相輔相成，以支持我們各種智慧財產營運與決策。

百大創新機構入選的指標之一是「專利組合國際化」，要求專利申請地區必須涵蓋歐洲、中國大陸、日本與美國等，保持專利組合全球化或國際化。正呼應了鴻海從2013年起就調整全球專利佈局，加大海外並持續按其事業發展投資各類研發，尤其次世代技術與產品的成果。透過建立龐大的專利數據庫，強化專利價值，保護自身研發成果，也替客戶建立嚴密的專利防火牆，在協助客戶產品在整合、創新、設計、製造、銷售、行銷等領域，做到提供整體解決方案的3C電子商業服務模式。