TPK擬透過Suwa參與JDI私募增資 強化產業鏈上下游整合

2019-04-12 16:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



TPK-KY宸鴻(3673)今(12)日公告與Suwa Investment Holdings LLC簽訂意向書，擬透過Suwa參與Japan Display Inc.（JDI）私募增資，同時與JDI另簽署LCD商業合作協議；除TPK外，預計還有嘉實科技（下稱「嘉實」）及富邦蔡氏家族的私人投資公司Cosgrove Global Limited / Topnotch Corporate Limited也將共同參與投資。

TPK表示，參與JDI私募增資的目的是為了強化觸控及顯示器產業供應鏈上下游合作及垂直整合，以提升生產及新技術開發綜效；拓展觸控螢幕在車用電子市場的滲透率及擴大客戶群。

依目前計畫，Suwa對JDI 預計投資金額為日幣600億元，其中以日幣420億元認購JDI普通股，每股認購價為日幣50元，預計取得 JDI 49.82%股權，並以日幣180億元認購JDI的可轉換公司債。此外，Suwa日後可能依JDI的營運需求，另行認購日幣200億元的JDI可轉換公司債。

TPK表示，TPK對Suwa的出資上限預計為2.3億美元，佔SUWA股權41.8%。投資團隊除了TPK外，預計另有嘉實科技(Harvest Tech Investment Management Co., Ltd.)及富邦蔡氏家族的私人投資公司Cosgrove Global Limited / Topnotch Corporate Limited （CGL Group）共同參與投資；嘉實及CGL Group分別佔SUWA股權34.5%及23.6%。

TPK說，因增資案尚處於協商階段，相關具體條件，仍待各方協商完成並經投資團隊完成實地查核，及其他先決條件等事項都完成後，本公司將擇期另行召開董事會，並在董事會決議同意後簽訂正式協議始得確定。