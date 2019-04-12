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TPK與Suwa簽訂意向書 擬參與JDI私募

2019-04-12 15:50經濟日報 記者劉芳妙╱即時報導

TPK宸鴻科技（3673）今（12）日公告與Suwa Investment Holdings LLC簽訂意向書。依該意向書，TPK擬透過Suwa參與Japan Display Inc.（JDI）之私募增資，同時與JDI另簽署LCD商業合作協議。

依目前計畫，Suwa對JDI 預計投資金額600億日圓，其中，以420億日圓認購JDI之普通股，每股認購價為50日圓，預計取得 JDI 49.82%股權，並以180億日圓元認購JDI的可轉換公司債。此外，Suwa日後可能依JDI之營運需求，另行認購200億日圓的JDI可轉換公司債。

TPK表示，該合作案將強化觸控及顯示器產業供應鏈上下游合作及垂直整合，以提升生產及新技術開發之綜效；並拓展觸控螢幕於車用電子市場滲透率及擴大客戶群。

TPK對Suwa的出資上限預計為2.3億美元，佔SUWA股權41.8%。除TPK外，預計另有嘉實科技投資管理有限公司 (Harvest Tech Investment Management Co., Ltd.)及富邦蔡氏家族之私人投資公司Cosgrove Global Limited / Topnotch Corporate Limited （CGL Group）共同參與投資本案 。

嘉實及CGL Group分別占SUWA股權34.5%及23.6%。TPK表示，因該增資案尚處於協商階段，其相關具體條件，仍待各方協商完成並經投資團隊完成實地查核，及其他先決條件等事項均完成後，公司將擇期另行召開董事會，並於董事會決議同意後簽訂正式協議始得確定。

TPK日圓

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