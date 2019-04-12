看好中、越、菲市場商機起飛 崇佑擴張海外銷售版圖

2019-04-12 15:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



金屬建材廠崇佑-KY（5543）今(12)日表示，隨著全球掀起科技生產基地轉移潮、中國深化半導體產業發展、及人口紅利需求帶動公共基礎建設等，看好將有助於中國、越南及菲律賓等市場對金屬建材需求的提升，集團積極布局，擴張海外銷售版圖 。

崇佑指出，集團近兩年積極提振業務布局，在接單案源優化、產品組合調整、完善組織架構等策略，已逐步帶動整體營運表現保持良好成長力道， 3月受惠北京地鐵、蘇州華為等大型金屬建材訂單出貨貢獻，帶動3月合併營收達1.03億元，刷新近兩年單月新高記錄。

崇佑表示，金屬建材產品具防火、抗震、防止脫落與立體懸浮等多項研發專利，且可針對不同產業客戶提供高度客製化的產品需求，為提升集團良好接單競爭門檻，今年除推出新款商業金屬牆板及金屬外牆等產品，有助拓展辦公大樓、公共建設、與醫療病房等案源，同時更進一步優化產品銷售組合。

根據專業研究機構IC Insights報告指出，中國持續推動半導體產業發展，帶動半導體廠擴建需求及提高中國半導體自供率，預估2020年中國半導體自供率有機會從2017年的11％提升至15％。

崇佑指出，旗下「Buima」、「Syntex」品牌金屬建材於中國快速發展的半導體及科技業市場銷售表現良好，去年順利取得寧波亞德客、南京台積電等知名指標性訂單，樂觀看待半導體、科技業等擴建需求，帶動自有品牌在半導體、科技業等市占率的表現。

另外，全球產業在中美貿易戰的不確定性因素影響下，全球開始掀起一波科技生產基地轉移至越南、印度與東南亞等地區，有助在當地拓展有利的銷售業務。

展望今年第2季，崇佑維持審慎樂觀看法，看好高端辦公樓、生物製藥、公共工程等對金屬建材裝修需求提升，且陸續接獲東南亞地區及中國藥廠訂單，可望在第2、3季起逐步出貨認列，凸顯旗下自有品牌「Buima」、「Syntex」良好的接單實力，挹注集團未來營運保持良好成長動能。