工研院三度獲全球百大創新機構獎 與頂尖企業並駕齊驅

2019-04-12 15:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



台灣創新科技能量再度榮獲國際肯定。美國科睿唯安今（12）日舉行「德溫特全球百大創新機構」頒獎典禮記者會，表彰工研院在四大評選標準，專利數量、專利獲准率、專利組合的全球化程度、專利影響力上表現亮眼，並拿下全亞洲獲獎最多研究機構殊榮。

全球只有三家研究機構入榜，工研院與德國夫朗和斐協會以及法國原子能署，並三度獲獎。工研院並以近五年發明專利獲證率高達81.53%，傲視國際，與市值上兆的國際創新企業包括Google、亞馬遜與微軟等得獎者並駕齊驅，為台灣爭光。

科睿唯安德溫特百大創新機構報告自2011年首度發佈以來，今年已邁入第八年，報告詳列並表揚了全球各地創新程度最高的機構，這些機構不但成功開發出具有價值的專利發明，也在原創性、市場研究和是否有機會衍生其他發明方面展現強大的商品化潛力。

科睿唯安大中華區德溫特與標準事業群總經理暨台灣區總經理范永銀指出，工研院在四個評比中，成績有目共睹，尤其在專利影響力指標，就是被第三方引用的程度，更具代表性，是排名百大機構中的第一順位，是TOP中的TOP，代表對全球產業創新的影響力是非常深遠的。今年工研院再度獲選，展現技術能見度與對產業創新的影響力，也顯示優異的創新質量與高度的技術全球布局，期待未來能有更多的台灣機構在全球舞台上持續展現創新的能量與影響力。

工研院院長劉文雄表示，這次能榮獲百大創新機構獎，是對於工研院追求卓越創新研發及產出高質專利與運用的肯定。在追求創新的過程中，相當重視是否符合「創新生命週期」的要素，亦即是否同時涵蓋了從研發、保護、與商業化的完整歷程，因為一件有趣的創新構想，倘若背後缺乏專利保護或是未能商業化，充其量也只是曇花一現的構想。

劉文雄指出，工研院的強項不只是研發，更重視研發品質及專利影響力，一直以來以高質專利協助產業鞏固國際市場的競爭利器，透過活化運用，不但可與商業策略相結合，更能提升產品競爭力、反制國際訴訟干擾、打進全球市場，進而協助台灣產業突破國際大廠專利技術壁壘重圍，延續台灣品牌價值。

工研院技術移轉與法律中心主任王鵬瑜表示，秉持「挖掘創意，精準布局高值專利」的策略，聚焦未來市場需求，於全球重要國家積極布局專利；連續六年榮獲亞洲智財菁英榜，透過所產出豐厚的大量優質專利，協助國內企業提升競爭力、創造價值。