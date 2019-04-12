虛實整合商機 電商搶食

2019-04-12 12:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



「新零售」時代來臨，電商積極搶攻虛實整合商機。生活電商康太數位（17Life）看準實體品牌發展新零售契機，轉為通路品牌數位轉型顧問，用一年半時間，成為轉虧為盈；創業家兄弟（8477）近期也瞄準虛實整合商機，陸續和「Ocard顧客經營管家」、「WeMo Scooter」結盟，替營收增添動能。

近年，隨著新零售概念出現，在國內外零售界引發話題，隨著各家業者發展方針的不同，也誕生出各種不同型態的新零售布局。

比如，阿里巴巴旗下盒馬鮮生，以線上購物起家，在線上銷售遭遇瓶頸時，透過將線上線下通路串連，帶起新一波商機，去年底實體店數已突破百間；創業家、網路家庭等國內電商，則導入AI人工智慧衝刺新零售。

17Life本是團購票券網，前幾年爆出經營危機，近年把B2C經驗轉化為B2B顧問服務的養分，提出「消費者體驗優先金字塔模式」樹立數位服務標準，相繼協助全家便利商店、新光三越、台新銀行等業者數位轉型，推出APP服務，藉此在去年終結虧損，今年喊出業績成長100%的目標。

綜觀新零售發展趨勢，康太數位董事長李易騰表示，世界上大多數的國家，與台灣有著類似的市場規模，「但台灣挾著數位普及程度居於世界領先的優勢，讓我們有很高的潛力成為實踐新零售的最佳示範場域。」

創業家在新零售的布局上，主要著眼導入AI，去年成立Data Team，優化客製化商品排序、客製化廣告等服務。今年至今，創業家日前和WeMo結盟，推出不限金額消費送騎乘金等優惠；創業家旗下子公司松果購物，也跟奧理科技開發的「Ocard顧客經營管家」合作，串起線上線下跨通路合作，讓線下消費點數可兌換線上購物金。

創業家總經理廖家欣表示，將逐步掌握虛實整合趨勢，4月先與實體通路夥伴攜手祭出優惠方案，期擴大市場版圖，持續為營運表現注入新動能。