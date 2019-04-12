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世界區塊鏈高峰會首度來台 前100名報名免費入場

2019-04-12 11:39經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

全球最大區塊鏈高峰會系列活動首度來台舉辦，新北市政府將攜手知名國際商業活動諮詢公司Trescon，以及加州矽谷非營利組織「區塊鏈研究中心（BCRC），於4月25、26日兩天舉辦「世界區塊鏈高峰會」（ WBS），邀請20至30位專業菁英擔任講者，深度探討台灣在區塊鏈領域的發展契機，新北市府提供前100名報名者免費入場優惠，歡迎各界踴躍報名參加。

「世界區塊鏈高峰會」是全球最大區塊鏈高峰會系列活動，今年首度移師台灣新北市舉辦。

新北市經發局指出，根據智庫顧能（Gartner）預估，全球區塊鏈商機將於2025年達到1,700億美元（約新台幣5.1兆元），為協助產業掌握區塊鏈熱潮商機，市府已於去年成立「新北市區塊鏈推動辦公室」，積極培育區塊鏈人才及推動產業應用，今年更進一步成功爭取世界性區塊鏈系列活動「世界區塊鏈高峰會」首度來台舉辦。

此次「世界區塊鏈高峰會」邀請包含Bitcoin.com執行長Roger Ver、宏達國際電子（HTC）區塊鏈長陳信生、德鼎創新基金（Draper Dragon）管理合夥人王岳華（Richard Wang）、立法委員許毓仁等國內外專家現身分享，以及矽谷知名風險投資公司德豐傑（DFJ）創辦人Tim Draper視訊與談，盼透過世界級產官學研專家多方交流對話，協助企業深入瞭解區塊鏈發展趨勢，以及激發創新思維。

經發局補充，世界區塊鏈高峰會舉辦日期為本月25日至26日，連續兩天在新北市新板希爾頓酒店登場，報名期限自即日起至額滿為止，前100名報名者可享免費入場優惠，活動語言採英文進行，敬請把握機會踴躍報名。

區塊鏈矽谷

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