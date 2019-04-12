宏碁推子品牌ConceptD創系列 陳俊聖：市場比電競還大
宏碁 （2353） 於美東時間4月11日上午11點，於美國紐約舉辦「next acer」全球年度記者會，宏碁董事長陳俊聖正式在全球發表最新商用子品牌「ConceptD」創系列，他並表示，宏碁觀察到的微趨勢，50%的電競PC用戶不只是玩電競，也將電競筆電拿來工作使用，因此宏碁再優化，推出ConceptD創系列產品線，預估未來此新藍海市場將會比電競市場還更大。
今日「next acer」全球年度記者會會中，包含美國、歐洲、亞洲等一共300名科技記者參加，展現宏碁國際大廠品牌氣勢。
宏碁公司於紐約舉辦next@acer全球記者會，正式發表ConceptD創系列，一次推出一系列產品包含高階桌機、筆電、螢幕及週邊配備，是專為繪圖設計師、影像工作者、工程師、建築師、開發者及其他創作者而設計，ConceptD創系列讓設計師可以專心沈浸於創作過程以推出卓越的作品。
陳俊聖表示，新的機會非常的多，我們觀察到的微趨勢，約有50%的電競PC用戶不只是玩電競，也拿來工作，這個數字是有意義的，宏碁在優化產品之後進入新領域，對產業來說有刺激的效果，也將提升宏碁商用產品比重。
他分析，整個PC產業需要新的創新與突破、有更新的使用模式，而非一直侷限在價格戰，這樣才能讓產業經濟健康發展。陳俊聖直言，這個市場規模會比電競市場還大，因為電競PC已經進入成熟期，若能再刺激上去，新的藍海市場會比電競市場還更大。
宏碁共同營運長高樹國表示，ConceptD創系列產品的推出是為了提供工具給創作者，讓他們能專注於創意流程，並創造出美好的事物。作為全系列產品的基石，我們設計的個人電腦具有高效能處理器與顯示卡，可以處理非常大量的工作負載，且採用極靜、極簡設計，讓創作者能夠發揮創意而不受限。
宏碁這次推出的包含專為設計師推出的高效能桌機ConceptD 500、專業人士打造的高效能桌機ConceptD 900等，值得注意的是，宏碁這次也為創作者設計的ConceptD OJO微軟混合實境頭戴式顯示器。
ConceptD OJO Windows Mixed Reality微軟混合實境頭戴式顯示器搭載4,320 x 2,160解析度顯示器、可拆式設計、輕鬆調整使用者瞳距 （IPD）以及白色消光外觀。其專利的整合式音訊系統及 IPD 技術，可確保顯示畫面與使用者雙眼之間保持最適合的距離以提供更清晰銳利的影像，以及更佳的使用體驗。
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