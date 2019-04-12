宏碁推子品牌ConceptD創系列 陳俊聖：市場比電競還大

2019-04-12 01:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ╱即時報導



宏碁 （2353） 於美東時間4月11日上午11點，於美國紐約舉辦「next acer」全球年度記者會，宏碁董事長陳俊聖正式在全球發表最新商用子品牌「ConceptD」創系列，他並表示，宏碁觀察到的微趨勢，50%的電競PC用戶不只是玩電競，也將電競筆電拿來工作使用，因此宏碁再優化，推出ConceptD創系列產品線，預估未來此新藍海市場將會比電競市場還更大。

今日「next acer」全球年度記者會會中，包含美國、歐洲、亞洲等一共300名科技記者參加，展現宏碁國際大廠品牌氣勢。

宏碁公司於紐約舉辦next@acer全球記者會，正式發表ConceptD創系列，一次推出一系列產品包含高階桌機、筆電、螢幕及週邊配備，是專為繪圖設計師、影像工作者、工程師、建築師、開發者及其他創作者而設計，ConceptD創系列讓設計師可以專心沈浸於創作過程以推出卓越的作品。

陳俊聖表示，新的機會非常的多，我們觀察到的微趨勢，約有50%的電競PC用戶不只是玩電競，也拿來工作，這個數字是有意義的，宏碁在優化產品之後進入新領域，對產業來說有刺激的效果，也將提升宏碁商用產品比重。

他分析，整個PC產業需要新的創新與突破、有更新的使用模式，而非一直侷限在價格戰，這樣才能讓產業經濟健康發展。陳俊聖直言，這個市場規模會比電競市場還大，因為電競PC已經進入成熟期，若能再刺激上去，新的藍海市場會比電競市場還更大。

宏碁共同營運長高樹國表示，ConceptD創系列產品的推出是為了提供工具給創作者，讓他們能專注於創意流程，並創造出美好的事物。作為全系列產品的基石，我們設計的個人電腦具有高效能處理器與顯示卡，可以處理非常大量的工作負載，且採用極靜、極簡設計，讓創作者能夠發揮創意而不受限。

宏碁這次推出的包含專為設計師推出的高效能桌機ConceptD 500、專業人士打造的高效能桌機ConceptD 900等，值得注意的是，宏碁這次也為創作者設計的ConceptD OJO微軟混合實境頭戴式顯示器。