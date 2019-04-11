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台灣出身的新創 行動貝果完成A輪融資500萬美元

2019-04-11 21:35經濟日報 記者彭慧明╱即時報導

自動化機器學習(AutoML)公司行動貝果(MoBagel)公布，4月完成500萬美元(約新台幣1.5億元)A輪融資。看好公司的技術能力，台灣資金追著這家公司跑，A輪融資主要領投機構為台灣的緯創資通(Wistron Digital Technology)，其他參與投資人包括群益創投、第一創投、交大天使基金等。

行動貝果(MoBagel)執行長鍾哲民表示，感謝AppWorks介紹，也感謝緯創願意合作。行動貝果將自動化機器學習產品Decanter AI運用在員工離職預測，預測的準確率達八成；對庫存與銷售預測等領域的預測成果，更與知名顧問公司不相上下。現在雙方加強策略合作，希望讓需要準確預測的廠商更容易獲得AutoML的技術。

透過策略夥伴的通路，「Decanter AI」可望導入更多企業。A輪資金新資金主要用來擴大關鍵技術研發團隊，加速新功能開發，提升「Decanter AI」整體效能，協助企業快速建立人工智慧數據分析的客製化模組。公司同時也將招募全球業務發展人才，並擴大在北京、東京的團隊，今年在上海新成立據點，預期今年營收成長力道將維持倍數成長。

行動貝果在2017年完成種子輪募資300萬美元(約新台幣1億元)，當時吸引的投資人包括矽谷500 Startups、新加坡電信(Singtel Innov8)、日本互聯網廣告商旗下創投CyberAgent Ventures、矽谷眾籌基金FundersClub等。加上此次A輪募資500萬美元，總計創業至今，募資800萬美元(約新台幣2.5億元)。

新台幣創投募資

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