大立光董座林恩舟：看好Android智慧手機陣營近期需求

2019-04-11 21:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



華為今（11）日在台灣發表P30系列旗艦機，並邀請台灣供應商出席，大立光董事長林恩舟表示，最近看起來，Android陣營的智慧手機需求不錯，除了華為表現好之外，三星今年也不錯，希望華為在台灣能多賣一點，以增加大立光的訂單。

之前市場上法人均猜測，大立光2019年可能接到三星智慧手機鏡頭訂單，不過，大立光均以韓系客戶帶過，林恩舟今天首度證實，三星已經成為該公司的客戶。

華為今天發表旗艦機，除了大立光之外，台灣供應鏈廠商紛紛出席力挺，包括億光、晶電、欣興、華通、楠梓電、大毅、穩懋、易華、晶技及聯詠等。

針對2019年第2季景氣，林恩舟說，目前總體經濟與中美貿易戰仍有不確定性，訂單每周都在調整，很難講，被問到最近Android陣營的需求？他說不錯，除了華為之外，今年三星也不錯，他為華為旗艦機站台，就是希望能多賣一點，並因此增加大立光的訂單。

在3鏡頭方面，他認為，這應該是在趨勢之中。至於潛望鏡的鏡頭與升降鏡頭，他說，潛望鏡頭難度較高，因為牽涉到模組與機構件，不過，這不是鏡頭的問題。

華為P30系列新旗艦機，堪稱是目前市場上拍照功能最強的智慧手機，售價2.09萬元起，4月22日在台開賣，其中P30 Pro支援50倍數位變焦拍得更遠。華為技術台灣總代理訊崴技術總經理雍海表示，台灣發表會與中國大陸同一天，代表對台灣的重視，且未來將維持每年兩款旗艦新機的策略，持續創新。

雍海表示，2018年華為智慧手機全球出貨量突破2億台，銷售收入約524億美元，較2017年成長4.1%；投入研發金額為150億美元，居全球第五，專利數達5400多件，居全球第一。他說，唯有持之以恆投入研發，才能不斷為大家帶來驚喜。