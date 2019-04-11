親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

鼓吹武統陸學者李毅行蹤成謎 移民署想強制出境也沒輒

新加坡羽賽／全場都領先！ 戴資穎8強門票到手

大立光董座林恩舟：看好Android智慧手機陣營近期需求

2019-04-11 21:22經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

華為今（11）日在台灣發表P30系列旗艦機，並邀請台灣供應商出席，大立光董事長林恩舟表示，最近看起來，Android陣營的智慧手機需求不錯，除了華為表現好之外，三星今年也不錯，希望華為在台灣能多賣一點，以增加大立光的訂單。

之前市場上法人均猜測，大立光2019年可能接到三星智慧手機鏡頭訂單，不過，大立光均以韓系客戶帶過，林恩舟今天首度證實，三星已經成為該公司的客戶。

華為今天發表旗艦機，除了大立光之外，台灣供應鏈廠商紛紛出席力挺，包括億光、晶電、欣興、華通、楠梓電、大毅、穩懋、易華、晶技及聯詠等。

針對2019年第2季景氣，林恩舟說，目前總體經濟與中美貿易戰仍有不確定性，訂單每周都在調整，很難講，被問到最近Android陣營的需求？他說不錯，除了華為之外，今年三星也不錯，他為華為旗艦機站台，就是希望能多賣一點，並因此增加大立光的訂單。

在3鏡頭方面，他認為，這應該是在趨勢之中。至於潛望鏡的鏡頭與升降鏡頭，他說，潛望鏡頭難度較高，因為牽涉到模組與機構件，不過，這不是鏡頭的問題。

華為P30系列新旗艦機，堪稱是目前市場上拍照功能最強的智慧手機，售價2.09萬元起，4月22日在台開賣，其中P30 Pro支援50倍數位變焦拍得更遠。華為技術台灣總代理訊崴技術總經理雍海表示，台灣發表會與中國大陸同一天，代表對台灣的重視，且未來將維持每年兩款旗艦新機的策略，持續創新。

雍海表示，2018年華為智慧手機全球出貨量突破2億台，銷售收入約524億美元，較2017年成長4.1%；投入研發金額為150億美元，居全球第五，專利數達5400多件，居全球第一。他說，唯有持之以恆投入研發，才能不斷為大家帶來驚喜。

雍海表示，華為長期聚焦創新手機攝影體驗，華為P系列更是精湛科技與美學工藝的完美結合。2018年4月推出的P20系列，創下全球出貨量突破1,700萬台的銷售佳績，女性用戶近半。

大立光董事長林恩舟。記者蕭君暉/攝影
大立光董事長林恩舟。記者蕭君暉/攝影
分享
華為今天在台發表新款旗艦機P30系列，華為技術台灣總代理訊崴技術總經理雍海(左五...
華為今天在台發表新款旗艦機P30系列，華為技術台灣總代理訊崴技術總經理雍海(左五)與台灣供應鏈廠商如大立光董事長林恩舟(左六)等一起合影。記者蕭君暉/攝影
分享

華為智慧手機手機鏡頭大立光Android

相關新聞

臉書喬遷入新厝 藝術牆融合在地

2019-04-11 18:04

搬進南山廣場 Facebook入新厝

2019-04-11 14:53

現金回饋平台 ShopBack獲13.8億注資

2019-04-11 14:52

Facebook台北入厝！辦公室寬敞舒適 擴大徵才

2019-04-11 14:52

台灣太陽能新安裝量 去年首破1GW 今年1.5GW

2019-04-11 14:33

去年全球半導體設備銷售額 創新高

2019-04-11 14:33

FB喬遷入新厝 行政副院長、經濟部次長都來慶賀

2019-04-11 12:47

台積電Q1衰退 未來逐季增溫

2019-04-11 00:55

日本5G設備 排除華為中興

2019-04-11 00:48

台、中聯盟注資JDI 生變？

2019-04-11 00:42

萬頂國旗帽 郭董免費送股東

2019-04-11 00:41

台陸企業注資JDI 未達協議

2019-04-11 00:33

JDI投資案破局 將不利產業鏈發展

2019-04-11 00:32

鴻海第1季營收衝同期高 毛利率營益率看增

2019-04-10 19:50

Gartner：2020年手機市場將恢復成長

2019-04-10 15:43

「開箱」Youtube平台演算法 搶占關注熱度

2019-04-03 12:28
看更多

熱門文章

寶佳金融布局 劍指永豐金

2019-04-10 23:59

Gartner：2019年全球裝置出貨表現持平

2019-04-11 08:20

投資案被卡？林義守：700億元投資不知要不要繼續下去

2019-04-11 14:53

林義守：湖內案3月20日開審查會 不知為何前一天被變為農地

2019-04-11 14:57

政院拍板海外資金匯回優惠稅率 須存專戶、不可炒房

2019-04-11 11:34

連續踩到慶富、華映和綠能三大地雷 台銀、台銀證爆內控問題

2019-04-11 09:07

供電警戒 中火四機組恐停工

2019-04-11 00:25

義联大湖案受阻 林義守：政府卡住高雄1.1萬個就業機會

2019-04-11 17:29

寶佳備妥銀彈 隨時加碼持股

2019-04-10 23:56

張雲鵬人事槓高市府 藍委烙狠話：絕對轟下台

2019-04-11 12:19

六輕氣爆 台塑集團祭鐵腕若有疏失嚴懲不貸

2019-04-11 12:31

說不清楚還怪會計師？大飲公告終止委任資誠

2019-04-11 18:33

15金控 首季賺865億元

2019-04-10 23:55

現在適合買進人民幣、多少價格適合進場？分析師這麼說

2019-04-11 15:44

台灣經濟到底好不好？ 國發會提六大事證

2019-04-11 09:56

國營事業頻出包爽領4.4個月年終 立委：真是發好發滿

2019-04-11 11:56

台糖量販店經營權轉手 805位約聘人員將遭解雇

2019-04-11 18:27

員工疑跟單政府基金 台銀證：已懲處調職

2019-04-11 00:37

大飲風波延燒 金管會清查獨董資格

2019-04-11 00:11

國營事業年終獎金傳150億元 經長：跟選舉無關

2019-04-11 10:21

台美經貿往來 美方提「4I」

2019-04-11 00:27

JDI投資案破局 將不利產業鏈發展

2019-04-11 00:32

Facebook台北入厝！辦公室寬敞舒適 擴大徵才

2019-04-11 14:52

台塑三寶 看好後市

2019-04-11 00:37

國營事業爽領4.4個月年終 經長：別動不動說與選舉有關

2019-04-11 13:43

台、中聯盟注資JDI 生變？

2019-04-11 00:42

超幸運！今彩539頭獎3注 全在基隆這家彩券行

2019-04-10 22:57

申報扶養祖父母能成功嗎？ 國稅局：爭不過叔伯

2019-04-11 10:27

證券型代幣發行 擬分級監理

2019-04-11 00:14

萬頂國旗帽 郭董免費送股東

2019-04-11 00:41

台積電Q1衰退 未來逐季增溫

2019-04-11 00:55

日本5G設備 排除華為中興

2019-04-11 00:48

中火爆出放流水重金屬超標 411大限…台電周四要給交代

2019-04-10 23:45

今年是否須報稅？國稅局三步驟算給你看

2019-04-11 17:14

半導體設備去年銷售額645億美元 陸超車台灣成全球第二

2019-04-11 11:06

壽險業Q1獲利 連三月回升

2019-04-10 23:51

遠銀資產規模 衝6,600億

2019-04-11 00:14

愛台灣！外商美光加碼投資在台團隊擴編至8000人

2019-04-11 13:00

美副助卿訪台 提4I盼維持台美經貿關係動能

2019-04-10 21:46

裕隆新車帶勁 拚逆勢成長

2019-04-10 23:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top