燦坤：LINE Pay納行動支付 消費滿額最高享4%點數回饋

2019-04-11 19:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



3C通路龍頭燦坤 (2430)繼三大行動支付之後，宣布使用率最高的「LINE Pay 」加入行動支付行列，在會員特典期間祭出消費滿額最高享4%的點數回饋，將有望吸引LINE Pay使用者擴大前來消費。

燦坤並看好節能家電補助全省動起來，助益在冷氣\冰箱業績近期成長兩成左右，此次會員特典主打冷氣、冰箱、電視三大主軸，四天的會招將可帶動業績比去年同期年增一成。

燦坤發言人林彩莉表示，適逢各地方政府節能家電補助以及空調早販倒數兩週之時，12日至15日舉辦的會員特典，祭出多款節能冰箱、空調以及4K大電視等爆品之外，同時歡慶燦坤App 2.0全面升級，在活動期間綁定App，聯名卡會員加碼送70元App現金券，台新聯名卡最高回饋4500還元金。

此次主打Panasonic 65型六原色4K智慧聯網顯示器市價49900元，App綁卡限定29,900元，最高可得價值3,355元的滿額禮及回饋。 SONY 55型4K智慧連網電視App綁卡限定29,900元，LINE Pay基本回饋可得366點；若綁定中信LINE Pay卡再享299點，最高可得665點，加碼再送市價2,990元OVO 4K四核心影音智慧電視盒R5 。燦坤預估，均將是熱賣搶手的商品。

林彩莉強調，推出多款空調促銷，符合一級能源效率，適用三至五坪的空調2萬有找，例如，東元一對一變頻單冷空調市價23,490元，App綁卡限定價18,900元，並最高可得價值755元的滿額禮及回饋。冰箱、洗衣機單張發票滿3萬9,900元，並規劃送市價3,680元的美國unbeam電熱披肩XL加大款。

燦坤近年推App會員有成，第1季App會員數新增約10萬人己達到50萬人。根據資策會「行動支付大調查」最新報告顯示，2018年行動支付普及率已達到50.3%，超過半數的消費者都擁有行動支付。林彩莉表示，會員特典期間消費滿額最高享4%的點數回饋，有助爭取更多的LINE Pay使用者前來購買。