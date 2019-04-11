全國電破盤價活動12日登場 將帶動空調成長至少兩成

2019-04-11 18:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



全國電子全館破盤價活動12日登場，包括UHD電視及dyson吸塵器等近百款，限時限量3C家電破盤價登場，最高直接現省1.5萬元。搭上政府節能補助議題，節能空調及冰箱指定款破盤價也有四千元到七千元不等的超大降幅，還能再申請政府節能補助最高三千元。

氣溫上升，加上節能空調還可申請政府補助最高3,000元推升買氣，全國電子看好空調銷售表現，破盤期間再針對空調早鳥祭出包括「指定空調破盤價降價二到四千元不等」、限定機種享「免基本運費及免費標準安裝」、「dyson吸塵器/dyson三合一涼暖空氣清淨機及SHARP除菌離子清淨機加購優惠」等一連串優惠方案。

全國電子強調，擁有150萬台專業空調安裝服務的實績，力邀民眾免費加入全國電子會員，還能享「冷氣總統級精緻服務」及「冷氣7年免費延長保固」。購買12大品牌指定機種另有原廠贈品，此次破盤活動回饋力道強，預估將帶動空調成長至少兩成。

全國電子表示，4月12日到16日破盤價期間，全館指定家電同步9折優惠，憑舊電腦換購指定款電腦最高直接現折1萬元，指定機種另送市價近千元的RAZER電競滑鼠。

同時，全館購物滿2萬元以上還能享有滿額加1元多1件精選商品，最高滿額門檻可以以1元直接加購獲得超夯話題商品-市價17,600元的dyson Airwrap Complete全配組，或市價26,900元的dyson pure hot+cool三合一涼暖空氣清淨機，或市價46,900元的Saeco全自動義式陶瓷研磨咖啡機三選一。