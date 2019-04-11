南亞科 獲經濟部第6屆國家產業創新獎殊榮

2019-04-11 18:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 簡永祥 ╱即時報導



DRAM大廠南亞科（2408）今（11）日宣布榮獲經濟部第六屆「國家產業創新獎」殊榮，在智慧科技領域中以DRAM的產品及技術研發成果獲得高度肯定。

南亞科表示，技術研發是高科技產業的命脈及永續發展的關鍵。南亞科技長期以先進記憶體DRAM為核心業務，且極度重視研發，每年投入大筆資金與人力從事產品與製程研發，近年公司研發團隊成功開發出全台首顆8Gb DDR4 DRAM產品，並成功進入雲端及數據中心市場關鍵零組件供應鏈，今年會陸續推出低功率LPDDR4/4X系列產品，更將成為手持移動裝置、工業級及車用市場不可或缺的供應夥伴。

南亞科總經理李培瑛表示，南亞科專注新製程及新產品的創新，導入創新管理以提升公司的創新能量及創新價值。同時兼顧製造生產線的精準管理，強調在團隊合作精神下，達到很好的生產績效。公司的創新戰略是建立下一代DRAM產品技術，加快產品多元化和智慧化製造工廠，並加強保護智慧財產權及營業秘密。

李培瑛強調，DRAM是所有智慧型電子產品的關鍵零組件，去年全世界產值達1,000億美元，未來多元應用將蓬勃發展，包含智慧型手機、雲端儲存、物聯網、個人電腦及數位電視、機上盒、網通產品等消費型電子應用及車載娛樂系統及汽車智能化之車用市場產品。南亞科將持續投入更多資源在創新和研發。實現10奈米級 DRAM製程技術和產品的開發，以提升國際競爭力。

此外，也將以優質的客戶服務和客戶緊密的策略聯盟基礎，共同致力於新世代智慧型電子產品的推出，以滿足多樣化需求，成為智慧世代最佳記憶體夥伴。