永大獨董隔空交戰 謝永明：4/18股臨會不合法

2019-04-11 18:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美玲 ╱即時報導



針對代表永大市場派獨董陳世洋指，另外兩大獨董謝永明、廖錦玉未善盡獨董義務一事，今（11）日謝永明提出七點駁斥。

謝永明指出，第一陳世洋召開臨時股東會並無正當性且不合法，強調不同立場的董事當然有權以自身考量方式，來保護永大公司的利益，怎可說別人立場不同，就是未善盡義務呢？況且依法獨董召開臨時股東會之前提要件為「為公司利益，於必要時」，現在的事實是永大公司利益並未受損，實在沒有合理理由逕行召開臨時股東會，這不僅要讓公司負擔額外成本，也造成公司內部經理人及員工人心惶惶、擔心未來工作不保，且對公司在顧客及供應商方面也產生不確定風險的負面影響，我們身為永大公司獨立董事如果不表示異議，否則實在有負去年6月28日選舉我們的股東們的重託。

第二、召開臨時股東會陳述理由並非事實：陳世洋在2019年2月27日發函永大公司要求召集臨時股東會，其說明理由竟不實指控本人及廖獨董於永大公司第18屆第4、5次董事會上竭力阻擋Otis公司及Schindler公司進行公開收購前盡職查核 (DD案) 程序之授權案，並指稱本人及廖獨董嚴重損及永大公司全體股東權益，並違背董事及獨立董事所應盡之忠實義務及善良管理人之注意義務。

謝永明聲明，個人第18屆第4次董事會請假未出席，廖獨董投同意DD案，公司董事會議事錄均有詳實記錄，故其指控顯屬不實。該函亦錯誤引用永大股東所提之告訴為事實陳述，未審先判，因此對他本人以及廖錦玉造成更大名譽之傷害。

第三、公開收購價格在合理價值區間：永大曾委託勤業顧問進行公司股權投資價值評估，並由正大聯合會計師事務所羅裕民會計師出具收購價格合理性之獨立專家意見書，認為合理價值在58.5至67.8元區間，所以日立的公開收購價格均落在此區間，若以去年九月提出公開收購案前價格相比較，議價已經超過20%~30%了，因此獨董怎能隨意就否定60元或65元價格的合理性。這對公司持股10%以上的股東而言，獲利已經超過新台幣五億元以上，我們能否定這價格的合理性嗎？他個人認為這應該還是交由股東們自行決定，但獨董審議必須公平對待，並尊重願意參與或不參與應賣雙方股東的自由選擇。

第四、日立公開收購案之審議及董事會決議完全合法，謝永明說，陳世洋在審議委員會或董事會中所提疑問，例如評估報告未採資產法評價、上海永大公司在大陸土地未取得鑑價資料等問題，均經過詳細討論，審議及決議過程完全合法。由於資產法著重在公司清算所有資產之價值評價，並不適用本次公開收購案。正大聯合會計師事務所羅裕民會計師出具的收購價格合理性之獨立專家意見書，並未採用資產法，根本沒有所謂是不是「無保留意見」的問題。

第五、Otis公司及Schindler兩家外資公司並未提出公開收購案、不能倒因為果。謝永明表示，姑且不論該兩家公司是否真正有意願與日立公司競購永大公司，但是事實就是該兩家公司並未提出公開收購案。如果真有意願，其實可仿效日月光公司併購矽品公司的做法，直接提出公開收購案，DD與否並不是必要條件。

第六、永大的經營狀況正常、希望股東不必擔憂。謝永明說明，目前永大的經營狀況正常，永大公司現在董事會的作為，一切均依法盡職執行職務，公開收購案的審議決議也一切合法，並未對公司利益及股東權益有任何傷害。股東完全有自主權自行決定是否參與或不參與應賣。陳獨董指稱我們違背董事及獨立董事應盡忠實義務、未盡善良管理職責，完全是不實指控。

第七，獨董陳世洋才可能違背獨董之忠實及注意義務，應對公司經營負面影響負全責。謝永明指出，就他所知，陳世洋於去年當選本公司獨立董事後，多次向公司要求股東名簿等資料，立場明顯偏袒市場派股東，嚴重影響其自身獨立性。

此外，他私下不斷向市場傳達不確實訊息，對公司之正常營運造成嚴重負面影響、員工士氣惶恐不安、公司治理失靈，陳獨董均應負全責。並且他這些行為，也可能已經違背其獨董對全體股東之忠實義務及善良管理人之注意義務。