臉書喬遷入新厝 藝術牆融合在地

2019-04-11 18:04 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



台灣Facebook搬新家啦！嶄新的直播間、豐富的休閒設施、加上溫馨的餐廳小館，位居高樓層更能將北市風光盡收眼底。FB台灣及香港總經理余怡慧表示，新辦公室特別邀請三位台灣在地藝術家設計具有台灣意象的藝術牆，並將台灣自然地景、傳統工藝及花卉融入創作。

開放空間激發靈感

喬遷活動冠蓋雲集，包括行政院副院長陳其邁、經濟部政務次長王美花，甚至 Facebook全球副總裁Dan Neary也親臨台灣新辦公室祝賀，他表示，台灣是Facebook很重要的市場，搬到新辦公室，代表FB對台灣市場的未來深具信心，更實踐擴大在台資源的承諾。

余怡慧說，位於台北南山廣場的新辦公室，與全球各據點一樣採開放式空間，促進員工交流，進而激發更多創意靈感。會議室更以「豆花」、「擔仔麵」、「廟會」等台灣文化命名。此外，新辦公室還設有直播間，讓員工隨時能進行直播及影像拍攝，展現數位影音發展的重要性。

台灣文化、人才豐富

「我自己正是臉書的重度使用者。」行政院副院長陳其邁表示，臉書致力幫助台灣人、社群及企業建立良好連結。他說，Facebook投資台灣，好比台灣話的「入厝」，呼應新會議室的名稱「廟會」，希望FB長官們能多走訪台灣各地，感受特殊的華人文化，廟會即是其一，也是另一種民間生命力的表現。

他也強調，台灣的科技實力在全球首屈一指，未來臉書在AI、AR及VR方面若有人才需要，台灣均可提供豐富資源，也希望FB將更多國際資源投入台灣，為資訊產業更增契機，實踐台灣數位轉型的目標。

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