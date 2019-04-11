全家、新光三越App下載量稱霸 數位轉型幕後推手是它

2019-04-11 17:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



透過APP就可以預約排隊新光三越內熱門餐廳，還有全家首創的便利商店APP咖啡寄杯系統，讓消費者享受A店寄杯B點取杯的便利性，甚至還可以透過APP把咖啡送給親朋好友，這些通路數位轉型成功的幕後推手，都是生活電商康太數位（17Life）。

其實，康太數位（17Life）成立已有13年，早期從團購票券拓展至電商宅配，在團購電商一片競爭之中，看準實體品牌發展新零售契機，將B2C的經驗轉化成為B2B顧問服務的養分，華麗轉身成功成為通路品牌的數位轉型推手，也讓康太數位在短短一年半的時間內，年度獲利由虧轉盈，康太數位董事長李易騰今（11）日表示，2019年業績有望挑戰成長100%。

李易騰指出，世界上大多數的國家與台灣有著類似的市場規模，但台灣挾著數位普及程度居於世界領先的優勢，讓我們有很高的潛力成為實踐新零售的最佳示範場域。

李易騰進一步指出，根據調查台灣智慧型手機持有率高達88.5%，隨著人手一機的時代來臨，消費者與品牌接觸的場域早已不限於實體通路，手機成了消費者串接實體與數位的隨身利器，促使品牌數位轉型從E化晉級到M化（mobile）。同時隨著網路發展，消費者與品牌之間的關係也從銷售的單向關係，轉變為體驗、參與的雙向互動。M化加上消費者體驗至上的時代來臨，企業數位力成決勝關鍵，於是各大實體通路品牌紛紛開發自有App，期待藉此連結消費者，實踐新零售的想像。然而，面對眾多App，消費者往往下載後，開啟不到幾次就移除，使品牌App難以發揮預期成效。

針對新零售服務，康太數位今日也提出「體驗優先金字塔模式」，康太數位營運長陳偉強指出，康太數位與實體通路商業策略思考站在一起，透過「服務創造溫度」、「選品/產品造就品牌價值」、結合「數據驅動」、進一步「場域延伸 」堆疊出品牌數位轉型的目標，再以一致化貫串人（服務）、貨（商品）、場（線上線下）三大元素，為實體品牌在消費端的新零售數位轉型模式建立標準。

康太數位橫跨超商、百貨與金融，像是新光三越的App就串接了銷售時點系統（POS）、訂位排隊、票券服務、支付服務、客戶關係管理（CRM）、客戶服超商與滿額折扣等功能，消費者也可以透過App預約排隊新光三越內熱門餐廳，透過數位服務，讓消費者省去了許多排隊時間，使購物時間大幅倍增。也因為有這些便利服務，創造了流量才讓App有機會成為另一個銷售的媒介。

此外，康太數位與全家的合作從2015年開始，從一杯咖啡出發，首創全台便利商店App咖啡寄杯系統，讓消費者輕鬆享受A店寄杯B點取杯的便利性，近期更進一步共同經營會員累點，今年以轉盤抽獎的方式讓會員點數除了兌換公仔、商品外有更多元的使用方式，現在全家便利商店App，下載量突破600萬稱霸業界。