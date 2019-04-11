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大立光林恩舟：目前接單狀況不錯 看好多鏡頭手機是主流

2019-04-11 17:17經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

華為P30系列今(11)日在台發表，台廠供應鏈出席站台，大立光(3008)董事長林恩舟表示，多鏡頭手機絕對是主流，包括華為、三星等手機大廠的產品都很強，目前看起來狀況不錯，但貿易戰則是無法控制的外在因素，他指出，大立光現在的接單狀況都不錯，但每周都在改變。

林恩舟表示，去年已開始出貨給三星，以智慧手機市場來看，華為、三星等手機大廠的產品很強，成長很快，目前看起來狀況不錯，但是大環境的不確定因素仍無法預估，美中貿易戰就是無法控制的外在因素，也看不準確，目前大立光的接單狀況都不錯，但是每周都在改變。

林恩舟強調，多鏡頭手機絕對是主流，目前合作的手機大廠都很努力，所以不僅是華為或是三星，只要客戶有需求，都會全力支持，滿足客戶的需求。

華為HUAWEI P30系列今日登台舉辦新機發表會，大立光、京元電、億光、欣興、晶技、華通、大毅、華新科、穩懋、易華電、聯詠、矽品等台廠供應鏈出席站台，預計4月22日起在台上市，P30將推出天空之境、亮黑色二款顏色，建議售價20,900元，遠傳獨家上市； P30 Pro高配版推出天空之境、亮黑色二款顏色，建議售價29,900元；同步推出P30 Pro頂配版極光色，建議售價33,900元。

智慧手機華為三星

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