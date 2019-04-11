大立光報佳音 林恩平：4月比3月好、5月不會比4月差

2019-04-11 17:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



股王大立光(3008)今(11)日舉辦法說會，法人關注多鏡頭、潛望式鏡頭規格趨勢、及第2季的展望等，執行長林恩平釋出正面訊息，表示目前看起來訂單有上來，4月會比3月好，5月不會比4月差。

大立光第1季營收98.23 億元，年增11%，季減21%；營業毛利63.1億元，年增12%，季減27%；毛利率 64.24%，季減 5.16 個百分點，年增 0.91 個百分點；營業利益52.33億元，年增12%，季減29%；稅後純益 50.53 億元，年增26%，季減22%；每股純益 37.68 元；首季獲利表現符合外資預期。

大立光今年第1季的產品出貨結構部分，1000 萬畫素以上鏡頭組占比達50~60%，800 萬畫素鏡頭產品占比 10~20%，2000 萬畫素以上產品占比增達20~30%，其他產品則是0~ 10% 。

針對第2季展望，林恩平指出，訂單有上來，以高階產品較多，4月會比3月好，5月不會比4月差，目前手機鏡頭以全P(塑膠鏡片)為主，在潛望式鏡頭產品上，目前則是5P的規格，下一代可能會採用6P，另外，有關新的光學鏡頭技術部分，目前還在跟客戶合作開發中。