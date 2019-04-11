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燦坤會員特典開跑 目標活動業績年增一成

2019-04-11 17:12經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

燦坤（2430）今（11）日宣布，將在4月12日至15日舉辦限時四天會員特典，祭出多款節能冰箱、空調，以及4K大電視等商品優惠，如國際牌65吋六原色4K智慧聯網顯示器（含電視視訊盒），APP綁卡限定直降2萬元。同時為歡慶燦坤APP 2.0全面升級，活動期間綁定APP，聯名卡會員加碼送70元APP現金券，另有台新聯名卡筆筆回饋等。

燦坤發言人林彩莉觀察，政府節能補助2月拍板至今引發不少消費者的詢問，受惠於各地方政府節能補助陸續上路，冰箱與空調銷售皆有2成的成長，目前銷售占比各五五波。看好會員特典加上節能家電補助，燦坤加碼最高8000元，外加空調早販最後倒數享原廠正品，將會推升後續空調銷售力道。

林彩莉表示，此次會員特典共有兩大主軸，第一是換季商機，近期到4月底是空調早販，各品牌相繼推出好禮多選一，加上政府節能補助和燦坤加碼補助，最高可拿到補助8000元；第二是65吋、55吋大尺寸電視，另外指定空調除了降價，另有贈品，五門新規格的日製冰箱也降價；目標今年業績，要比去年成長一成。

今年首季，燦坤累計合併營收48.86億元，較去年衰退12.27%。林彩莉表示，第一季表現不如去年，主要是氣溫不如去年冷，使得年初電暖器銷售不如去年，受到影響，展望第2季，本月的會員特典外，另外還有空調早販、節能補助、換季等商機，會陸續發酵，另也會針對重點產品促銷。

燦坤於會員特典推出4K大電視直降2萬元，同時祭出眾多商品折扣優惠。圖／燦坤提供
燦坤於會員特典推出4K大電視直降2萬元，同時祭出眾多商品折扣優惠。圖／燦坤提供
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燦坤會員特典主打Panasonic 65型六原色4K智慧聯網顯示器。圖／燦坤提供
燦坤會員特典主打Panasonic 65型六原色4K智慧聯網顯示器。圖／燦坤提供
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